Кур’єр служби доставки викрав «собаку» біля відділку поліції: як він пояснив свій вчинок

Статуетка собаки-рятувальника біля відділку поліції / © скриншот з відео

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В американському окрузі Бентон, розташованому в штаті Арканзас, представник служби доставки привіз замовлення до будівлі поліцейських, а потім під час виходу викрав «собаку», яка виявилася пам’ятником на честь чотирилапих працівників підрозділу K9.

Відповідне відео з моментом крадіжки оприлюднили поліцейські на своїй сторінці Facebook.

Копи повідомляють, що водій служби доставки з іменем Гектор привіз замовлення до будівлі поліцейського департаменту та поїхав. Згодом копи виявили, що меморіал у пам’ять про службових собак підрозділу K9 зник, однак камери спостереження показали, як саме зникла статуя.

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На відео можна побачити, що той самий чоловік зі служби доставки виходить з поліцейського відділку, забирає монумент у вигляді собаки, кладе його у багажне відділення, після чого спокійно сідає за кермо свого пікапа та їде геть.

«Так… просто біля будівлі нашого відділку. Все було знято на камеру. Ми теж не могли в це повірити. Надто божевільний крок, сер», — йдеться в повідомленні поліції.

Копи звернулися до громадськості з проханням ідентифікувати грабіжника до того, як служба доставки Door Dash повідомить правоохоронцям персональні дані цього працівника.

Статуетка собаки-рятувальника біля відділку поліції / © скриншот з відео

«І Гекторе — якщо ви це бачите — то поверніть нашого собаку додому, де йому місце. Він — не чайові. Він — не декор. Він — данина поваги», — заявили поліцейські округу Бентон у своєму зверненні.

Згодом поліція округу Бентон повідомила, що вони знайшли Гектора, а також повернули монумент на місце. Правоохоронці кажуть, що тепер на чоловіка очікують «серйозні юридичні наслідки» за свої дії.

За словами Гектора, він не намагався вкрасти статую — він стверджує, що хотів «здивувати» поліцію невеликим «ремонтом». Підозрюваний вважав, що улюблена статуя потребувала реставрації.

«Гарна спроба, Гекторе, та статуя не потребувала „реставрації“ — вона вже була в ідеальному стані. Ще раз пояснимо: спроба посягання на майно округу не є „жартом“, а є нічим іншим як злочином. Тому ми доведемо справу до суду, за які його очікуватимуть відповідні наслідки», — кажуть в поліції.

Дата публікації 17:13, 12.04.25 Кількість переглядів 4 Кур'єр зі служби доставки вкрав "собаку" біля відділку поліції

Тепер на вже колишнього водія доставки очікує обвинувачення в крадіжці та посяганню на майно округу. За цей злочин йому загрожує від серйозного штрафу до кількох років позбавлення волі.

Нагадаємо, викрадену з вертепу статуетку немовляти Ісуса повернули із запискою, яка розчулила працівників компанії, якій належить вертеп.