Кушнер хоче повернути Росію за стіл переговорів із НАТО: що задумали у США

НАТО - Росія / © ТСН.ua

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Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер розглядає можливість ширших переговорів між Росією та Європою щодо майбутньої системи безпеки. За даними ЗМІ, орієнтиром для нього стала колишня Рада НАТО–Росія. Однак європейські союзники наполягають: спочатку потрібно зупинити війну в Україні, а вже потім домовлятися з Москвою про безпеку континенту.

Про це пише оглядач Девід Ігнатіус у колонці для The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

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За словами співрозмовників журналіста, Кушнер намагається поєднати зусилля щодо припинення російсько-української війни з масштабнішими переговорами про майбутню архітектуру безпеки Європи.

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Одним із можливих зразків для такого діалогу він вважає Раду НАТО–Росія — формат співпраці, який діяв після холодної війни, але фактично припинив роботу після російської агресії проти України та окупації Криму 2014 року.

Водночас йдеться про використання досвіду цього формату, а не про офіційно погоджене рішення відновити його діяльність.

Чому Європа не погоджується з підходом Кушнера

За інформацією WP, головна суперечність між американським і європейським підходами полягає в послідовності переговорів.

Кушнер прагне вести мирний процес щодо України та обговорення нової системи європейської безпеки паралельно. Європейські партнери натомість вважають, що спочатку необхідно досягти припинення вогню.

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«Мирну угоду щодо України слід укласти до укладення угоди про безпекову архітектуру», — пояснив один із європейських посадовців.

Інший співрозмовник видання визнав, що запропонований підхід створює для Європи ризики. Водночас він переконаний, що союзникам краще брати участь у консультаціях, ніж залишатися осторонь.

За його словами, серед провідних європейських держав зберігається широка єдність у питанні: переговори з Росією про повоєнну безпеку мають розпочатися лише після припинення бойових дій в Україні.

Як на ідею відреагував Путін

За даними Ігнатіуса, президент РФ Володимир Путін позитивно сприйняв ідею загальноєвропейського плану безпеки під час зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі 21 жовтня. Кушнер долучився до цих переговорів через відеозв'язок.

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Згодом, 5 листопада, Дональд Трамп зустрівся в Білому домі зі спеціальним посланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим.

Після зустрічі американський президент заявив, що близький до укладення «прекрасної угоди», яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи.

Однак автор The Washington Post вважає такі заяви передчасними. За його словами, розмови з європейськими посадовцями свідчать, що між сторонами залишаються суттєві розбіжності.

Мирні переговори в Абу-Дабі: що відомо

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі заплановані мирні переговори. Президент України Володимир Зеленський назвав ключові теми майбутньої зустрічі та повідомив, що Київ уже передав американським партнерам свої пропозиції щодо можливих результатів переговорів.

Українську делегацію очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До її складу також увійде керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Російську делегацію, за заявою Кремля, очолить помічник Путіна Володимир Мединський, який уже представляв РФ на переговорах у Женеві в лютому 2026 року. Аналітики ISW вважають його повернення до переговорного процесу негативним сигналом, оскільки раніше він, за їхньою оцінкою, використовував переговори для затягування часу.

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