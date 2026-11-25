Джаред Кушнер і Путін / © Associated Press

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Зять президента США Дональда Трампа, учасник мирних переговорів Джаред Кушнер заявив, що російський диктатор Володимир Путін запевнив американську сторону, що не має наміру застосовувати ядерну зброю. За його словами, наразі очільник Кремля демонструє стриманість у війні проти України.

Про це Кушнер розповів під час інтерв’ю щодо повномасштабної війни Росії проти України, передає ClashReport.

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«Поки що Путін демонстрував стриманість. Він погодився не застосовувати ядерну зброю, що, очевидно, є дуже важливим моментом, і запевнив нас, що не має такого наміру», — заявив Кушнер.

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«Добре організований» Путін

Водночас він позитивно відгукнувся про політичні якості російського президента та його підхід до переговорів.

За словами Кушнера, Путін «добре організований, ретельно готується до зустрічей і глибоко розуміє питання, які обговорюються».

«Президент Путін дуже організований. Комусь може подобатися те, що він зробив, комусь — ні, але він безумовно гросмейстер політики. Він історична постать», — сказав Кушнер.

Він також додав, що очільник Кремля завжди приходить на зустрічі добре підготовленим, уважно обмірковує питання та робить багато нотаток під час розмов.

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«Цілком очевидно, що він має дуже глибоке розуміння проблем. У нього є щодо них досить чіткі погляди», — зазначив Кушнер.

Тим часом Росія знову вдалася до ядерного шантажу. У Кремлі гучно заявили про можливість застосування ядерної зброї проти України, а західні медіа повідомили про нові тривожні розробки Москви в космічній галузі.

Так, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Москва досі не використала ядерний арсенал у війні проти України лише тому, що в цьому нібито «не було прямої необхідності».

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що нові ядерні погрози російських високопосадовців мають конкретну політичну мету.

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