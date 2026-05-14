"Квартири навіть без лампочок": біженка з України відверто розповіла про мінуси життя у Німеччині

Українська біженка розповіла про недоліки життя в Німеччині / © flickr.com

Українська біженка в Німеччині поділилася власним досвідом адаптації та відверто розповіла про три головні недоліки життя в цій країні, з якими доводиться стикатися нашим переселенцям.

Про це розповіла користувачка TikTok Людмила Русіна.

Орендовані квартири

За словами Людмили, орендовані квартири у Німеччині практично завжди здаються без меблів та предметів побуду, зокрема лампочок

«Орендовані квартири: вони майже завжди здаються без меблів і навіть без лампочок, в кращому разі з кухнею, але це теж рідко. Якщо переїзд — це завжди стрес, то в Німеччині це подвійний стрес. Коли ти кожного разу намагаєшся впихнути габаритні меблі в нову квартиру або пристойно так потратитися на нові», — каже українка.

Банківська система

Ще одним недоліком у Німеччині, українська біженка називає застарілу банківську систему. Для того, щоб отримати картку Visa чи Mastercard, українцям необхідно перед тим отримати німецьку Girocard.

«Просто так вам звичайну Visa чи Mastercard тут просто не відкриють: спочатку їхня внутрішня Girocard, якою навіть в Інтернеті не розрахуєшся, а потім вже відкриють нормальну. Та щей пін-коди до неї прийдуть поштою двома окремими листами заради безпеки», — зазначає Людмила.

Водночас вона зауважує, що платежі із картки часто знімаються із запізненням — інколи до тижня. У таких випадках громадяни можуть легко опинитися в «мінусі» та отримати за це штраф.

«Культура» в потягах

Людмила зазначає, що культура поведінки в німецьких потягах заслуговує на окрему увагу: пасажир спокійно може розкласти свої речі на сусідньому кріслі й навіть не поворухнеться, щоб звільнити місце у вщерть забитому вагоні, доки не звернешся до нього особисто.

За спостереженнями українки, місцеві жителі бувають надзвичайно галасливими, проте робити зауваження тут не прийнято — через специфічне розуміння демократії доводиться годинами терпіти шум, що перевищує межі здорового глузду. Окреме розчарування викликає звичка пасажирів ставити брудне взуття просто на сидіння.

«Часто німці бувають, ну дуже шумні. І ніхто не сміє зробити зауваження, бо тут демократія і ти можеш дві години їхати в потязі під „децибели“, які значно вищі за здоровий глузд. Про брудне взуття на сидіннях я вже просто мовчу», — зазначила Людмила.

Біженці з України в ЄС — останні новини

У Чехії через різке падіння народжуваності заговорили про можливість дати українським жінкам із тимчасовим захистом доступ до виплат на догляд за дитиною до трьох років. Зараз ця категорія біженців не отримує батьківську допомогу в розмірі 350 тисяч крон.

Своєю чергою Ірландія від серпня згортає програму екстреного розміщення українських біженців, змушуючи їх самостійно шукати житло. Уряд визнає ризик бездомності для окремих осіб, однак запевняє, що намагатиметься уникнути різкого погіршення ситуації.

