КВІР погрожує ударами по базах США у разі атак на іранські танкери

КВІР погрожує США

У суботу військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що у разі ударів по іранських нафтових танкерах або торговельних суднах буде завдано «масованої атаки» у відповідь.

Про це інформує Associated Press із посиланням на заяви КВІР.

За даними іранського державного телебачення, попередження пролунало наступного дня після удару США по двох іранських нафтових танкерах.

Американська сторона заявила, що судна намагалися прорвати блокаду іранських портів.

У КВІР наголосили, що у разі подальших атак відповіддю стануть удари по американських військових об’єктах у регіоні та «ворожих кораблях», навіть попри діюче перемир’я.

Водночас Бахрейн повідомив про затримання 41 особи, яких підозрюють у зв’язках із угрупованнями, пов’язаними з КВІР.

Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що затримані нібито підтримували контакти з Корпусом та збирали кошти для переказу до Ірану «з метою фінансування терористичних операцій».

Напруга в регіоні зростає також на тлі очікуваної відповіді Ірану на пропозиції США щодо ядерної угоди та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

У матеріалі також зазначається, що Росія пропонує посередницькі ініціативи, зокрема щодо вивезення збагаченого урану з Ірану для сприяння переговорам.

