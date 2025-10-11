- Дата публікації
"Квітковий килим": напосушливіша пустеля світу несподівано зацвіла фіолетовим (фото)
У пустелі Атакама можна спостерігати рідкісне явище: після потужних дощів проросло насіння понад 200 видів квітів.
У Чилі пустеля, яка є одним з найпосушливіших місць на планеті, покрилася фіолетовим квітковим килимом.
Це сталося завдяки зливам, які йшли із червня по серпень, повідомляють BBC та Associated Press.
Пустеля Атакама — довга та вузька, затиснута між Андами та Тихим океаном. Вона вважається найсухішою неполярною пустелею на Землі. Середньорічна кількість опадів тут складає лише близько 2 міліметрів.
Однак нещодавно Атакама зацвіла. І сталося це після незвичних для цієї місцевості злив, які йшли протягом зими (у Південній півкулі вона триває з червня по серпень).
Науковці називають 2025 рік одним з найвологіших в Атакамі за останній час. У деяких прикордонних районах, розташованих на великій висоті, в липні та серпні випало до 60 міліметрів опадів.
За словами Віктора Арділеса з Національного музею природничої історії Чилі, у червоному і кам’янистому ґрунті пустелі міститься насіння понад 200 видів квітів. Всі вони чекають зимових дощів.
У цей період волога з басейну Амазонки досягає східних околиць пустелі у вигляді невеликих опадів, а з Тихого океану — у вигляді густого туману. Щоб прорости, насіння у стані спокою має накопичити щонайменше 15 міліметрів води.
