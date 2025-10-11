ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

"Квітковий килим": напосушливіша пустеля світу несподівано зацвіла фіолетовим (фото)

У пустелі Атакама можна спостерігати рідкісне явище: після потужних дощів проросло насіння понад 200 видів квітів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Чилі пустеля покрилася фіолетовим квітковим килимом

У Чилі пустеля покрилася фіолетовим квітковим килимом / Фото: JOSE TORRES/AFP via Getty Images

У Чилі пустеля, яка є одним з найпосушливіших місць на планеті, покрилася фіолетовим квітковим килимом.

Це сталося завдяки зливам, які йшли із червня по серпень, повідомляють BBC та Associated Press.

Пустеля Атакама — довга та вузька, затиснута між Андами та Тихим океаном. Вона вважається найсухішою неполярною пустелею на Землі. Середньорічна кількість опадів тут складає лише близько 2 міліметрів.

Однак нещодавно Атакама зацвіла. І сталося це після незвичних для цієї місцевості злив, які йшли протягом зими (у Південній півкулі вона триває з червня по серпень).

Науковці називають 2025 рік одним з найвологіших в Атакамі за останній час. У деяких прикордонних районах, розташованих на великій висоті, в липні та серпні випало до 60 міліметрів опадів.

За словами Віктора Арділеса з Національного музею природничої історії Чилі, у червоному і кам’янистому ґрунті пустелі міститься насіння понад 200 видів квітів. Всі вони чекають зимових дощів.

Після потужних дощів у пустелі проросло насіння понад 200 видів квітів / Фото: JOSE TORRES/AFP via Getty Images

Після потужних дощів у пустелі проросло насіння понад 200 видів квітів / Фото: JOSE TORRES/AFP via Getty Images

У цей період волога з басейну Амазонки досягає східних околиць пустелі у вигляді невеликих опадів, а з Тихого океану — у вигляді густого туману. Щоб прорости, насіння у стані спокою має накопичити щонайменше 15 міліметрів води.

Нагадаємо, в Києві у січні зацвіли підсніжники та сакура.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie