"Квітковий килим": напосушливіша пустеля світу несподівано зацвіла фіолетовим (фото)

У Чилі пустеля покрилася фіолетовим квітковим килимом / Фото: JOSE TORRES/AFP via Getty Images

Реклама

У Чилі пустеля, яка є одним з найпосушливіших місць на планеті, покрилася фіолетовим квітковим килимом.

Це сталося завдяки зливам, які йшли із червня по серпень, повідомляють BBC та Associated Press.

Пустеля Атакама — довга та вузька, затиснута між Андами та Тихим океаном. Вона вважається найсухішою неполярною пустелею на Землі. Середньорічна кількість опадів тут складає лише близько 2 міліметрів.

Реклама

Однак нещодавно Атакама зацвіла. І сталося це після незвичних для цієї місцевості злив, які йшли протягом зими (у Південній півкулі вона триває з червня по серпень).

Науковці називають 2025 рік одним з найвологіших в Атакамі за останній час. У деяких прикордонних районах, розташованих на великій висоті, в липні та серпні випало до 60 міліметрів опадів.

За словами Віктора Арділеса з Національного музею природничої історії Чилі, у червоному і кам’янистому ґрунті пустелі міститься насіння понад 200 видів квітів. Всі вони чекають зимових дощів.

Після потужних дощів у пустелі проросло насіння понад 200 видів квітів / Фото: JOSE TORRES/AFP via Getty Images

У цей період волога з басейну Амазонки досягає східних околиць пустелі у вигляді невеликих опадів, а з Тихого океану — у вигляді густого туману. Щоб прорости, насіння у стані спокою має накопичити щонайменше 15 міліметрів води.

Реклама

Нагадаємо, в Києві у січні зацвіли підсніжники та сакура.