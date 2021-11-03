Квітне раз на 5-7 років: у ботанічному саду Сан-Дієго можна побачити рідкісну рослину

Квітне раз на 5-7 років: у ботанічному саду Сан-Дієго можна побачити рідкісну рослину

Вона має неприємний запах.

Туристична принада із запахом гнилої риби - у ботанічному саду американського Сан-Дієго відвідувачі вишикувалися у черги, аби побачити рідкісну квітку.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 3 листопада.

Аморфо-фалюс велетенський квітне усього 48 годин. І відбувається це лише раз на 5-7 років. До того ж, рослині потрібні роки, аби розквітнути.

Відтак, цікавість відвідувачів до неї зрозуміла. Навіть попри різкий запах, який дехто порівнює з гнилими м'ясом чи рибою. У дикій природі рослина використовує такий специфічний аромат, аби привабити комах-м'ясоїдів, які запилюють її.

Новини світу: ботанічному саду Сан-Дієго можна побачити рідкісну квітку

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