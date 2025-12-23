Квиток в один бік: як РФ перетворює жителів Кенії на «гарматне м’ясо»

Як РФ вербує сотні кенійців на війну проти України: деталі від Bloomberg

Реклама

Росія обманом заманює сотні кенійців на війну проти України

Масштабну схему вербування громадян Кенії для участі у війні проти України на боці РФ описує Bloomberg.

21 жовтня Мартін Мбуру сів на рейс Air Arabia з Найробі до Москви, переконаний, що прямує на добре оплачувану роботу водієм або охоронцем. Кенійські та російські вербувальники сказали йому, що він зароблятиме 250 000 шилінгів (близько 2000 доларів США) на місяць.

Реклама

Його дружина, Грейс Гатоні, востаннє розмовляла з Мбуру 19 листопада. Через два дні вона побачила репортаж по кенійському телебаченню про те, що 38-річний водій мікроавтобуса загинув на передовій в Україні у складі армії окупантів.

«Це був такий шок. Він не мав військового досвіду і пройшов лише триденне навчання», — виправдовується Гатоні в інтерв’ю зі свого скромного будинку на околиці столиці Кенії.

За даними Міністерства закордонних справ Кенії, Мбуру — один із щонайменше 200 кенійців, яких останніми місяцями заманили до Росії, обіцяючи знайти роботу. У деяких випадках ймовірні торговці людьми в Кенії та Росії переслідували таких водіїв мікроавтобусів, як він, обіцяючи їм роботу водіями, перш ніж виправляти їхні документи та сприяти поїздці до Росії, де вони проходили кілька днів базової військової підготовки.

У листопаді українські чиновники заявили, що понад 1400 осіб з трьох десятків африканських країн воювали на боці російських військ в Україні. Того ж місяця Bloomberg повідомило, що дочка колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми була причетна до вербування чоловіків з Південної Африки та Ботсвани.

Реклама

Управління кримінальних розслідувань Кенії активно розслідує випадки обманного залучення кенійців до участі у війні проти України під хибними приводами, заявив державний прокурор цієї країни.

«Ми співпрацюємо з урядом Російської Федерації щодо сприяння переміщенню громадян Кенії, зокрема тих, хто перебуває у військових таборах, до місії Кенії в Москві для подальшої репатріації», — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Кенії.

Своєю чергою кенійський уряд продовжує закликати молодих кенійців, які отримують пропозиції роботи за кордоном, зв’язуватися з Міністерствами закордонних справ та діаспори, а також праці та соціального захисту населення для перевірки справжності працевлаштування.

У листопаді президент Кенії Вільям Руто подякував президенту України Володимиру Зеленському за допомогу у звільненні кенійців, яких обманом заманили воювати на боці Росії.

Реклама

«Гарматне м’ясо»

Родичі в Кенії розуміють, що їхніх близьких використовують як «гарматне м’ясо на передовій», — сказав Вайнайна Нгугі, адвокат, який представляє членів п’яти сімей яких було вивезено до Росії.

Він сказав, що родини не змогли забрати тіла своїх загиблих родичів, а інші місяцями не мали зв’язку з тими, хто ще живий.

Згадуваний вище Мбуру регулярно листувався зі своєю родиною до самої смерті, а також писав уряду Кенії про своє скрутне становище. Він скаржився, що його змусили підписати контракт російською мовою, якої він не розуміє.

Водночас, дружина найманця Гатоні показала Bloomberg фотографії свого чоловіка разом з іншим кенійцем та росіянином. Кенійці у повній військовій формі тримають вогнепальну зброю з усмішкою на лиці. Важко повірити, що тут вони не знають, що є солдатами армії РФ.

Реклама

© Bloomberg

Адвокат сказав, що виліт кенійців з міжнародного аеропорту в Найробі до Росії здійснюється агентами, які мають повний доступ до території аеропорту. Вони зустрічають новобранців в аеропорту та проходять імміграційний контроль в аеропорту.

Більше того, консульські служби посольства Росії в Найробі видали деяким його клієнтам, які подорожують до Росії, одноразові електронні візи терміном дії 30 днів.

Нагадаємо, що у вересні на Вовчанському напрямку військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади взяли в полон найманця армії РФ з Кенії.