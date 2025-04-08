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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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2 хв

Кинулася рятувати дитину: королева краси загинула під час землетрусу (фото)

Королеві краси Сілі Мі було лише 28 років.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Королева краси Сілі Мі

Королева краси Сілі Мі / Фото: instagram.com/silimeews

Першу володарку титулу «Міс Туризм М’янма» знайшли серед руїн 12-поверхового будинку, який зруйнувався під час землетрусу 28 березня у місті Мандалай. Сілі Мі було 28 років.

Про це пише видання Need To Know (NTK).

Свідки розповіли, що колишня королева краси кинулася рятувати дитину у будівлю житлового комплексу Sky Villa і залишилася всередині, коли будинок почав руйнуватися.

«Краса і доброта Сілі Мі, а також її сміливий вчинок назавжди залишаться в пам’яті тих, хто її знав і любив. Її смерть стала важкою втратою не тільки для близьких, а й для всієї країни, яка втратила свого героя», — повідомило британське видання.

Сілі Мі було 28 років / Фото: instagram.com/silimeews

Сілі Мі було 28 років / Фото: instagram.com/silimeews

Організатори конкурсу «Міс Туризм М’янма» висловили співчуття родині та близьким Сіли Мі, яка стала першою переможницею цього конкурсу у 2018 році та представляла М’янму на міжнародному конкурсі «Міс Туризм Світу».

Королева краси Сілі Мі / Фото: instagram.com/silimeews

Королева краси Сілі Мі / Фото: instagram.com/silimeews

До слова, житловий комплекс Sky Villa, зведений у 2017 році, був одним із найсучасніших у Мандалаї.

На даху будівлі розташовувався найбільший бар міста, а також популярний тренажерний зал з найсучаснішим обладнанням.

Комплекс Sky Villa мав сейсмостійкий фундамент, проте будівля повністю зруйнована / Фото: tripadvisor.com

Комплекс Sky Villa мав сейсмостійкий фундамент, проте будівля повністю зруйнована / Фото: tripadvisor.com

У рекламних матеріалах стверджувалося, що комплекс має сейсмостійкий фундамент і є абсолютно безпечним під час землетрусів. Проте, попри це, будівля була повністю зруйнована.

Нагадаємо, 28 березня серія сильних землетрусів вразила М’янму. Внаслідок катастрофи зруйновані будинки, дороги та інфраструктура, а також утворився великий розлом у землі. Кількість загиблих перевищила 3,5 тисячі осіб. Поштовхи відчувалися не лише в М’янмі, але й у Таїланді, В’єтнамі та деяких частинах Китаю.

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