Кинув камінь від нудьги і знайшов скарб: школяр випадково відкопав стародавній єгипетський амулет

Підліток знайшов єгипетський амулет

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В Ізраїлі 17-річний підліток Шіло Аттун кинув камінь, бо йому стало нудно. Потім він знайшов єгипетський амулет віком 3300 років, прикрашений кобрами.

Про це пише The Daily Galaxy.

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Камінь, який кинув хлопець, вдарився об інший камінь на схилі Тель-Гезера в центральному Ізраїлі, і відкопав щось кругле та блискуче.

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Це був амулет-скарабей віком близько 3300 років, на якому були вирізьблені дві кобри та єгипетський ієрогліф, що означає «володар». Управління старожитностей Ізраїлю оголосило про знахідку у вівторок, 3 листопада.

17-річний Аттун був в Ізраїлі два дні. Американський студент був на першій цьогорічній екскурсії свого класу, під час якої він відвідав Національний парк Тель-Гезер у Юдейській низовині.

Аттун розповів, що група щойно пройшла повз ворота парку та підіймалася до стародавнього вівтаря. Він підняв об'єкт, який відкрив його камінь, перевернув його та побачив дві позначки, що нагадали йому єврейську літеру Нун.

Він показав його Бенджі Хайну, декану студентів програми. Як пригадав Аттун, обличчя Хайна засяяло, і він почав стрибати, кажучи підлітку, що не розуміє, що знайшов. Кілька хвилин тому клас обговорював, наскільки малоймовірно, що хтось із них коли-небудь знайде артефакт.

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«Я не міг повірити, що це відбувається зі мною», – сказав Аттун.

Він та Хайн повідомили про знахідку. Археолог IAA Адам Вільям Аспер придбав його для колекції національних скарбів Ізраїлю, а Аттун повернувся додому з сертифікатом подяки.

Археолог Тель-Авівського університету Ідо Кох датував амулет пізньою бронзовою добою. На його плоскій стороні дві кобри підносяться над півовалом.

Єгиптяни вважали кобру символом захисту та королівської влади на всіх землях уздовж східного узбережжя Середземного моря. Півовал — це ієрогліф, що означає «господар».

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Управління старожитностей пояснило громадськості, що робити з такою знахідкою: залишити її на місці та негайно повідомити про неї. Це дозволяє археологам зафіксувати, де лежав об'єкт, та зберегти деталі, які втрачаються після його переміщення.

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