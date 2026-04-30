Кит 5 тижнів не міг вибратися з мілини: як його вдалося врятувати

Горбатий кит (ілюстративне фото) / © Freepik

Горбатого кита, який п’ять тижнів просидів на мілині в Балтійському морі, нарешті завантажили на спеціальну баржу. Судно вже везе його до глибоких вод Північного моря.

Про це пише ВВС.

Як врятували кита

Повідомляється, що кит, відомий під кличками Тіммі та Гоуп (Надія), перебував на мілині біля острова Пель протягом останніх 29 днів. Його евакуацію профінансували два німецькі бізнесмени після того, як кілька попередніх спроб вивести тварину у відкрите море зазнали невдачі.

Міністр довкілля землі Мекленбург-Передня Померанія Тілл Бакгаус назвав операцію прикладом ефективних дій для країни.

«Якщо все піде добре, через два дні кит буде в Північному морі», — сказав він журналістам, додавши, що Тіммі почувається добре і навіть «співав» уночі.

Технічний керівник операції Фелікс Бонсак підтвердив, що момент, коли кит заплив на баржу, був надзвичайно емоційним для всієї команди.

Кит Тіммі, якого врятували / © AFP

«Момент, коли Гоуп заплив на баржу, був приголомшливим. У нас на очах були сльози, я ніколи не забуду цього моменту», — зазначив Бонсак.

Спонсори місії — власник мережі магазинів електроніки Вальтер Гунц та організаторка кінних змагань Карін Вальтер-Моммерт — висловили задоволення результатами.

«Я навіть не можу висловити словами, наскільки я щаслива», — прокоментувала Вальтер-Моммерт.

Чи виживе горбатий кит після цього

Водночас наукова спільнота зберігає скептицизм щодо шансів тварини на виживання. Експертна група Міжнародної китобійної комісії заявила, що кит перебуває «у вкрай тяжкому стані та навряд чи виживе, навіть якщо буде доправлений ​​у глибші води».

Фахівці організації Whale and Dolphin Conservation (WDC) вказали на серйозні пошкодження шкіри ссавця через низьку солоність Балтійського моря та наявність інфекцій. Своєю чергою співробітники Німецького океанографічного музею побоюються, що через сильне виснаження кит може просто потонути, опинившись на великій глибині.

Зазначається, що кита вперше побачили 23 березня біля курорту Тіммендорф. Найімовірніше, він заплив до Балтійського моря по рибу і заплутався в сітках. Такі гіганти важать до 30 тонн, і в цій частині моря вони — рідкість. Зараз судно Fortuna B везе його в обхід Данії до Північного моря.

Нагадаємо, поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» горбатий кит вразив учасників 30-ї Української антарктичної експедиції серією з понад 50 стрибків поспіль.

