Кит Тіммі, якого хотіли кинути помирати, повернувся у Північне море

Кит Тіммі повернувся у Північне море / © Unsplash

Надзвичайники змогли врятувати горбатого кита, який викинувся на мілину біля узбережжя Німеччини. Дитинча кита перевозили на баржі, наповненій водою. Операцію порятунку вважали «недоцільною», адже думали, що кит помре. Порятунок горбатого кита став національною сенсацією.

Про це пише The Guardian.

У Північне море випустили кита, якого хотіли залишити помирати

Кит мав кілька імен — Тіммі та Хоуп. Його випустили у Північне море біля узбережжя Данії. Спроба порятунку кита Тіммі розпочалася біля узбережжя Німеччини.

10-метрове дитинча горбатого кита випливло з баржі. Після цього тварину ще раз помітили в морі — кит дихав та плив у правильному напрямку.

Міжнародна китобійна комісія розкритикувала спробу порятунку як «недоцільну». Там вважали, що кит був дуже ослабленим і не готовим до життя після порятунку.

Експерти з Океанографічного музею у Штральзунді на балтійському узбережжі Німеччини також вважали, що краще залишити тварину «вмирати у спокої».

Кит був млявим, з пухиреподібними плямами. Частина його пащі, ймовірно, застрягла у рибальських сітках.

Порятунок кита Тіммі / © AFP

Директор Океанографічного музею Буркард Башек заявив, що спроба врятувати кита рівносильна «чистій жорстокості щодо тварин».

Однак врятувати тварину вирішили два мультимільйонери, які профінансували весь процес. Вони заявили, що готові заплатити «будь-яку ціну», щоб звільнити кита. Кит викинувся на піщану мілину в затоці Вісмар, неподалік міста Любек, близько шести тижнів тому.

Оскільки стан кита погіршувався, німецька влада відмовилася від спроб врятувати тварину. Там заявили, що кита врятувати неможливо.

Та після того, як ситуація привернула увагу всієї країни, німецька влада була вимушена схвалити план порятунку кита, профінансований приватними особами.

Перші спроби врятувати тварину за допомогою надувних подушок і понтонів виявилися безуспішними. Але водолази змогли допомогти тварині піднятися на затоплену баржу. За цим процесом спостерігали сотні людей.

Кит виплив з баржі близько 8:45 ранку за місцевим часом. Дитинча кита забезпечили трекером для відстеження його переміщень.

У Німеччині спекли торти у формі врятованого кита, написали про тварину пісню і навіть встигли похизуватися татуюваннями.

Однак у Данії, поблизу якої перебуває кит, заявили, що не рятуватимуть його, якщо він знову викинеться на мілину.

