Китаянка оселилася у крихітному будиночку на скелі: який вигляд має її побут

Будиночок на скелі

Реклама

Китаянка вразила Мережу, показавши незвичайний будиночок на скелі, в якому вона, як стверджує, проживає. Щоправда, діставатися житла — вкрай складно.

Про це дівчина розповідає у своєму TikTok.

Місця у помешканні зовсім мало — 1 квадратний метр. Попри це, дівчині вдається жити повним життям там: готувати їжу, робити макіяж та дивитися фільми.

Реклама

Дата публікації 12:46, 10.08.25 Кількість переглядів 14 Китаянка оселилася в будиночку на краю скелі

Що особливо вражає, то це краєвиди, які відкриваються з вікна будиночку. Рай для поціновувачів гір та озер!

Коментарі Мережі

Як в туалет ходити?

А якщо будиночок впаде?

Одне питання: звідки електрика?

Вислів: "Срав я на всіх з високої гори" сюди прям дуже підходить

Зато маньяки не долізуть

Щось я не довіряю цій конструкції

Колектори не дістануть

Секунду, збігаю додому води попити, я швидко

Життя соціофоба

Раніше у бельгійській провінції Люксембург 33-річна Зої Снукс впала з 30-метрової висоти під час спроби зробити селфі на скелі. Жінка послизнулась та зірвалася з урвища поблизу селища Надрін і впала у річку Урт.

Її тіло знайшла команда рятувальників. Чоловік Зої Йоері Янссен розповів, що його дружина неймовірно захоплювалася фотографією. Він розблокував її телефон та знайшов її останнє селфі.