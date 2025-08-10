- Дата публікації
Китаянка оселилася у крихітному будиночку на скелі: який вигляд має її побут
У Китаї дівчина облаштувала свій затишний куточок для життя просто над прірвою. Відеоогляд житла й своєї рутини авантюристка публікує на своїq сторінці у TikTok. Мережа вибухнула реакціями та жартами.
Китаянка вразила Мережу, показавши незвичайний будиночок на скелі, в якому вона, як стверджує, проживає. Щоправда, діставатися житла — вкрай складно.
Про це дівчина розповідає у своєму TikTok.
Місця у помешканні зовсім мало — 1 квадратний метр. Попри це, дівчині вдається жити повним життям там: готувати їжу, робити макіяж та дивитися фільми.
Що особливо вражає, то це краєвиди, які відкриваються з вікна будиночку. Рай для поціновувачів гір та озер!
Коментарі Мережі
Як в туалет ходити?
А якщо будиночок впаде?
Одне питання: звідки електрика?
Вислів: "Срав я на всіх з високої гори" сюди прям дуже підходить
Зато маньяки не долізуть
Щось я не довіряю цій конструкції
Колектори не дістануть
Секунду, збігаю додому води попити, я швидко
Життя соціофоба
