Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
677
Час на прочитання
1 хв

Китаянка оселилася у крихітному будиночку на скелі: який вигляд має її побут

У Китаї дівчина облаштувала свій затишний куточок для життя просто над прірвою. Відеоогляд житла й своєї рутини авантюристка публікує на своїq сторінці у TikTok. Мережа вибухнула реакціями та жартами.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Будиночок на скелі

Будиночок на скелі

Китаянка вразила Мережу, показавши незвичайний будиночок на скелі, в якому вона, як стверджує, проживає. Щоправда, діставатися житла — вкрай складно.

Про це дівчина розповідає у своєму TikTok.

Місця у помешканні зовсім мало — 1 квадратний метр. Попри це, дівчині вдається жити повним життям там: готувати їжу, робити макіяж та дивитися фільми.

Що особливо вражає, то це краєвиди, які відкриваються з вікна будиночку. Рай для поціновувачів гір та озер!

Коментарі Мережі

  • Як в туалет ходити?

  • А якщо будиночок впаде?

  • Одне питання: звідки електрика?

  • Вислів: "Срав я на всіх з високої гори" сюди прям дуже підходить

  • Зато маньяки не долізуть

  • Щось я не довіряю цій конструкції

  • Колектори не дістануть

  • Секунду, збігаю додому води попити, я швидко

  • Життя соціофоба

Раніше у бельгійській провінції Люксембург 33-річна Зої Снукс впала з 30-метрової висоти під час спроби зробити селфі на скелі. Жінка послизнулась та зірвалася з урвища поблизу селища Надрін і впала у річку Урт.

Її тіло знайшла команда рятувальників. Чоловік Зої Йоері Янссен розповів, що його дружина неймовірно захоплювалася фотографією. Він розблокував її телефон та знайшов її останнє селфі.

