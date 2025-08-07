Китай атакує вірус Чикунгунья: залучили армію та дрони, а людей обробляють спецзасобами

У Китаї знову борються з вірусом / © Getty Images

У південнокитайському місті Фошань здійснюють повномасштабну боротьбу з Чикунгунією. Це вірусне захворювання, що переноситься комарами та може поширитися по всій країні.

Про це пише видання The New York Times.

Солдати в масках обприскують парки та вулиці інсектицидами. Для виявлення місць розмноження комарів задіяли дрони. Дослідники випустили гігантських «слонових комарів», личинки яких полюють на комарів-переносників вірусу, а в міськи ставки запустили тисячі риб, що харчуються комарами.

Вірус Чикунгунья рідко буває смертельним, але може спричинити лихоманку у літніх пацієнтів, новонароджених та вже хворих людей. Більшість людей одужують протягом тижня, однак біль у суглобах може тривати місяцями.

Біля входів до будівель у місті робітники обприскують мешканців засобом від комарів, перш ніж впустити їх всередину. Громадські працівники в червоних жилетах ходять від дверей до дверей, оглядають будинки. Тих, хто не співпрацює, можуть оштрафувати, а в серйозних випадках притягнути до кримінальної відповідальністі за «перешкоджання профілактиці інфекційних захворювань».

Влада Китаю вже вживає заходів, аналогічних тим, яких вона вживала під час пандемії COVID-19 / © Associated Press

У Фошані та інших містах провінції Гуандун інфікованих мешканців відправляють до карантинних палат, де вони перебкувають за москітними сітками.

За чотири тижні в Китаї цим вірусом заразилися майже 8 тисяч людей, переважно у Фошані. Це найбільший спалах у країні від моменту першого виявлення вірусу 2008 року. Розмноженню комарів сприяє глобальне підвищення температури, яке призвело до теплішої та більш вологої погоди.

Від червня в китайській провінції Гуандун зареєстровано понад 7000 випадків зараження вірусом Чикунгунья. У відповідь влада вдається до деяких заходів контролю, що застосовувалися під час пандемії COVID-19.

У ВООЗ звернулися із закликом до вжиття термінових заходів для запобігання епідемії, яка охопила весь світ два десятиліття тому. Таку заяву про вірус, від якого не існує лікування, було зроблено на тлі нових спалахів захворюваності, що поширилися на Європу та інші континенти.

За оцінками ВООЗ, 5,6 мільярдів людей проживають у 119 країнах, схильних до ризику зараження вірусом. За словами медичної співробітниці організації Діани Рохас Альварес, захворювання може викликати високу температуру, болі в суглобах і навіть інвалідність.

Новий сплеск захворюваності почався на початку 2025 року. Найбільше заражених було зафіксовано на островах Індійського океану.