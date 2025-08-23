- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Час на прочитання
- 2 хв
Китай дав зрозуміти, що готовий відправити миротворців до України
Така заява Китаю викликала неоднозначну реакцію в європейських колах.
Китай готовий за певних умов узяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні. Це викликало неоднозначну реакцію в європейських колах.
Про це повідомила газета Welt am Sonntag.
Дипломати ЄС на умовах анонімності розповіли Welt am Sonntag, що в китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті для України.
Однак джерела підкреслили, що Пекін буде готовий зробити це, «якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об’єднаних Націй».
Така позиція Китаю викликала неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку, там кажуть, що підтримка країн Глобального Півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контингенту в Україні.
З іншого ж боку, «існує також небезпека, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту», сказав Welt am Sonntag високопоставлений дипломат ЄС.
Інший аргумент полягає в тому, що більшість країн ЄС з різних причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН.
Що передувало
За даними ЗМІ, кремлівський диктатор Володимир Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.
Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що не бачить Китай серед майбутніх гарантів безпеки.
Нагадаємо, союзники готують гарантії безпеки для України. Вони, зокрема, мають запобігти нападу Росії в майбутньому. Гарантії безпеки вже давно обговорюють як один зі способів забезпечення миру в Україні після закінчення бойових дій. У березні Лондон і Париж очолили переважно європейську «коаліцію охочих» та потенційні миротворчі сили.
Так, європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.