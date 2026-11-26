Прапори РФ та КНР / © Associated Press

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Під час візиту до Пекіна міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен обговорив із представником китайського уряду війну Росії проти України.

Про це Том Берендсен повідомив у дописі в соцмережі Х.

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Переговори відбулися у Великій залі народних зібрань у Пекіні. Участь у зустрічі також узяв віцепрем’єр Державної ради Китаю Дін Сюесян.

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Сторони розглянули стан двосторонніх відносин і перспективи подальшої співпраці між країнами. За словами Берендсена, Нідерланди зацікавлені у розвитку взаємодії з Китаєм у галузях торгівлі, інновацій та сільського господарства.

Окрему увагу під час переговорів приділили російській війні проти України. Очільник нідерландського МЗС заявив, що порушив питання сприяння Пекіна продовженню російської агресії та висловив через це занепокоєння.

Крім того, представники двох держав обговорили торговельні відносини між Європейським Союзом і Китаєм.

«Ми підтвердили, що підтримка конструктивних зв’язків, як на двосторонньому рівні, так і між Європейським Союзом і Китаєм відповідає нашим спільним інтересам», — наголосив Берендсен.

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Раніше повідомлялося, що Росія нарощує закупівлі китайських надувних макетів військової техніки, намагаючись захистити справжнє озброєння від українських безпілотників.

Ми раніше інформували, що у Китаї набули чинності нові правила експортного контролю товарів, які можуть використовуватися у виробництві безпілотників.

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