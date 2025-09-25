Китай допомагає РФ створювати дрони

Китайські фахівці з безпілотних технологій літали до Росії та проводили технічну розробку військових дронів на державному заводі-виробнику зброї, що перебуває під західними санкціями. Співпраця свідчить про поглиблення відносин між російським підприємством та китайськими компаніями у критично важливій для війни сфері.

Про це пише Reuters з посиланням на слова двох європейських чиновників у сфері безпеки та документи, з якими вдалося ознайомитись журналістам видання.

Робота на заводі «Купол» та постачання дронів

Китайські експерти відвідали збройовий завод «Купол» в Іжевську понад 6 разів, починаючи із другого кварталу минулого року У цей же період «Купол» також отримував партії китайських ударних та розвідувальних безпілотників через російського посередника.

Видання нагадало, що минулого року стало відомо, що «Купол» розробив новий дрон «Гарпія-3» у Китаї за допомогою місцевих фахівців. Тепер воно оприлюднило конкретні подробиці про широку участь китайських експертів у випробуваннях та технологічній роботі над безпілотниками військового призначення безпосередньо на території РФ.

Документи, зокрема бізнес-рахунки та банківські виписки, свідчать, що «Купол» отримав понад десяток ударних дронів від китайського виробника Sichuan AEE через російську оборонну компанію «ТСК Вектор», яка теж перебуває під санкціями США та ЄС.

Випробування на військових полігонах та роль експертів

Китайські фахівці не просто постачали дрони, але й активно брали участь у їхній адаптації. У документах «Купола» описано, як група китайських експертів відвідала об’єкти заводу в Іжевську для складання дронів та навчання персоналу. Далі експерти вирушили на військовий полігон Чебаркуль у Челябінській області Росії, де наприкінці 2024 року проводилися льотні випробування БПЛА моделей A60, A100 та A200.

Хоча в офіційних паперах ці експерти були описані як співробітники російської закупівельної компанії «ТСК Вектор», європейські чиновники вважають, що це були співробітники Sichuan AEE. На це вказує, зокрема, відповідь AEE на відгуки щодо тестових польотів дронів A200, де згадується залучення техніків AEE.

«Існує просто величезна роль, вплив і наслідки китайських компонентів у російських військових системах… особливо в авіаційних безпілотниках», — зазначив Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки.

Участь інших компаній та розробка нових моделей

Співпраця з «Куполом» не обмежується лише Sichuan AEE. У звіті про льотні випробування згадується також дрон HW52V, виготовлений китайською фірмою Hunan Haotianyi. Це дрон вертикального зльоту і посадки, який може використовуватися для розвідки, спостереження та як ударний безпілотник.

Водночас інформація про купівлю авіаквитків свідчить, що генеральний директор Hunan Haotyanyi та голова відділу безпілотників «ТСК Вектор» летіли на сусідніх місцях після заходу, де демонструвалися дрони компанії.

Інженери з Китаю також відвідували «Купол» для адаптації нового китайського комп’ютера управління польотом та нового двигуна для російських дронів «Гарпія», які створені за зразком іранських «Шахедів». У третьому кварталі 2025 року китайські експерти мали проводити роботи над новим дроном, GA-21, який, за оцінками чиновників, є версією іранського Shahed-107.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що йому невідомо про цю співпрацю. Вони запевняють, що «Китай завжди дотримувався об’єктивної і справедливої позиції… ніколи не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і суворо контролює товари подвійного призначення, включно з безпілотниками». Однак фактичні постачання та пряма участь експертів на підсанкційних заводах вказують на інше.

Нагадаємо, супутники зафіксували у порту Севастополя китайське вантажне судно Heng Yang 9, що перебуває під санкціями від 2014 року. За останні кілька місяців це судно щонайменше тричі відвідувало Крим.