Російські «шахеди»

Росія продовжує нарощувати виробництво далекобійних дронів, зокрема, завдяки підтримці Китайської Народної Республіки.

Про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни (ISW) від 7 вересня.

За оцінками аналітиків, Росія значно збільшила внутрішнє виробництво безпілотників типу «Шахед», включаючи російські аналоги «Герані» «Гарпії» (аналоги «Шахеда» з компонентами КНР) та дрони-приманки «Гербери».

ISW зазначає, що виробництво «Шахедів» зосереджене в спеціальній економічній зоні (СЕЗ) «Алабуга» в Татарстані, також Росія нещодавно відкрила нову виробничу лінію для безпілотників типу «Шахед» на Іжевському електромеханічному заводі, де вже виробляє безпілотники «Гарпія».

За звітом, нещодавно РФ значно інвестувала в розвиток заводу безпілотників у «Алабузі», підтримку інфраструктури заводу, та залучення жінок, дітей та іноземців для роботи в СЕЗ.

«Росія все більше покладається на КНР щодо компонентів для безпілотників і не змогла б підтримувати темпи чи масове виробництво безпілотників типу „Шахед“ без цих компонентів», — констатують аналітики.

ISW, зокрема, посилається на розслідування, проведене українською розвідувальною організацією Frontelligence Insight. Воно свідчить, що «Алабуга» залежить від КНР щонайменше у 41 компоненті для виробництва своїх ударних безпілотників далекого радіуса дії. Серед цих компонентів — двигуни, електронні та механічні компоненти, акумулятори, антени, радіостанції, вугільні паливні установки, карбюратори та телекомунікаційні компоненти.

За даними розслідування, Росія також відкрила спеціалізований логістичний центр в «Алабузі» для отримання та обробки вантажних поїздів безпосередньо з Китаю. За звітом ISW, це, ймовірно, спростить доставку компонентів, вироблених у КНР, для виробництва безпілотників в спеціальній економічній зоні.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов днями повідомив, що агресорка Росія наростила виробництво безпілотників-камікадзе типу «Шахед». Це — до 2 700 одиниць на місяць.