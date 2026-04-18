Китай готовий забрати збагачений уран з Ірану до себе

Китай готовий взяти у своє розпорядження або сприяти зниженню рівня збагачення високозбагаченого урану, який Іран зберігає на своїй території.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними джерел, йдеться приблизно про 440 кг (970 фунтів) високозбагаченого урану. Саме цей матеріал, за словами президента США Дональда Трампа, має бути вилучений з Ірану в межах будь-якої потенційної угоди щодо врегулювання конфлікту.

Наразі припускається, що цей уран може зберігатися під пошкодженими ядерними об’єктами, які були атаковані ударами США ще в червні 2025 року.

Спершу, як зазначається, Трамп наполягав, щоб Сполучені Штати самостійно взяли контроль над цим матеріалом. Однак тепер Китай сигналізує про готовність долучитися до процесу, якщо Вашингтон і Тегеран звернуться до Пекіна з відповідним запитом.

Пекін пропонує два можливі варіанти: або транспортування високозбагаченого урану на свою територію, або його розбавлення безпосередньо на місці до рівня, придатного для цивільного використання.

Такий підхід, за оцінками, може стати компромісним рішенням, здатним розблокувати подальші переговори між США та Іраном.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився відмовитися від збагачення урану, яке б могло призвести до створення ядерної зброї.

Пізніше речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран не розглядає можливість передачі запасів збагаченого урану Сполученим Штатам.