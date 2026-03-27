Китай готує напад?: Пекін стягнув сотні винищувачів-дронів до Тайванської протоки

Супутниковий знімок із переобладнаними у дрони китайськими винищувачами J-6 поруч зі злітно-посадковою смугою авіабази Лонгтянь / © Planet Labs

Реклама

Китай розгорнув понад 200 переобладнаних на дрони винищувачів J-6 на авіабазах поблизу Тайванської протоки. У разі військової операції ці безпілотники мають стати першою хвилею атаки, щоб виснажити системи ППО союзників.

Про це йдеться у статті Reuters із посиланням на звіт Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла.

Китайські дрони біля Тайванської протоки — яке їхнє завдання

Китай розмістив переобладнані у бойові дрони застарілі надзвукові винищувачі на шести авіабазах поблизу Тайванської протоки.

Реклама

Згідно з лютневим звітом «Трекер повітряних сил Китаю», супутникові знімки цих аеродромів вказують на наявність літальних апаратів із коротким фюзеляжем і стрілоподібними крилами, що відповідають конструкції винищувачів J-6, які перебували на озброєнні китайських ВПС ще від 1960-х років. Після модернізації у безпілотники їх зафіксували на п’яти базах у провінції Фуцзянь та на одній — у Гуандуні, повідомляє аналітичний центр з Арлінгтона (штат Вірджинія).

Старший дослідник інституту Дж. Майкл Дам зазначив, що Народно-визвольна армія Китаю розгорнула в районі протоки щонайменше 200 таких модернізованих літаків. За його словами, у разі військової операції проти Тайваню ці дрони використовуватимуться на початковому етапі.

Колишній офіцер військово-морської розвідки США пояснив, що фактично вони виконуватимуть функції, ближчі до крилатих ракет, ніж до класичних безпілотників із дистанційним або автономним керуванням.

«Вони атакуватимуть Тайвань, цілі США або союзників у великій кількості, фактично перевантажуючи системи протиповітряної оборони», — підкреслив Дам, який збирав інформацію для звіту з відкритих джерел і супутникових даних.

Реклама

Підготовка Китаю до захоплення Тайваню

Китай утримує провідні позиції на світовому ринку комерційних дронів і паралельно активно розвиває військові безпілотні технології, нарощуючи потенціал для можливого силового сценарію щодо Тайваню. Експерти зазначають, що ці дрони є лише частиною ширшого арсеналу — разом із бомбардувальниками дальньої дії, сучасною винищувальною авіацією, балістичними й крилатими ракетами, а також роями новітніх БпЛА.

Пекін вважає Тайвань своєю територією і не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом. Тайбей відкидає ці претензії, наголошуючи, що майбутнє має визначати виключно його населення.

Цього місяця американська розвідка повідомила, що наразі Китай не готує вторгнення на Тайвань 2027 року. Водночас у щорічному звіті Пентагону, оприлюдненому наприкінці минулого року, зазначалося, що Китай «очікує бути здатним вести війну за Тайвань і перемогти до кінця 2027 року».

Оборона Тайваню

Як зазначив високопосадовець у сфері безпеки Тайваню, головна мета таких безпілотників — «виснажити системи протиповітряної оборони Тайваню під час першої хвилі атаки». Він також підкреслив, що для їхнього перехоплення доведеться застосовувати дорогі ракети, що створює проблему економічної доцільності.

Реклама

У звіті, представленому парламенту цього тижня, Міністерство оборони Тайваню повідомило про намір оперативно закупити новітні системи протидії дронам. Водночас у дослідженні Інституту національної оборони та безпекових досліджень Тайваню 2022 року такі апарати названо «формою асиметричної війни, яку не можна ігнорувати».

Міноборони Китаю, Управління у справах Тайваню та Пентагон не надали коментарів з цього приводу.

Як Китай може почати війну проти Тайваню?

За словами аналітика Пітера Лейтона з університету Гріффіта та колишнього офіцера ВПС, у разі конфлікту Китай може здійснити «масовану хвилю атаки», комбінуючи різні типи літаків, ракети з різними траєкторіями, а також швидкі й повільні безпілотники.

«Одночасно відбуватиметься багато різнорідних атак. Це буде кошмар для протиповітряної оборони», — зазначив він.

Реклама

Попри те, що ці дрони не належать до найсучасніших розробок Китаю, їхнє знищення потребуватиме значних витрат. За словами Лейтона, малі швидкісні дрони-перехоплювачі, які використовує Україна у війні з Росією, не будуть ефективними проти них.

«Ті J-6 потребуватимуть повноцінної дорогої ракети», — вказав аналітик.

Китай також працює над новими типами БпЛА, зокрема над малопомітним ударним дроном, який, за оцінками експертів, зможе діяти з авіаносців. Аналітики зазначають, що країна вже випробовує використання дронів у операціях з дезінформації як можливу підготовку до сценарію вторгнення на Тайвань.

Винищувач J-6 із двома двигунами був створений на базі радянського МіГ-19 1950-х років і разом з іншими літаками радянського походження становив основу китайської винищувальної авіації до середини 1990-х.

Реклама

За оцінками Дама, понад 500 таких літаків могли бути переобладнані у безпілотники, які отримали позначення J-6W.

У вересні один із таких апаратів був представлений на авіашоу в Чанчуні. На інформаційному стенді поруч із ним зазначалося: «Цей літак є модифікованою версією винищувача J-6».

Під час модернізації з літака прибрали озброєння та частину обладнання, натомість встановили автоматичну систему управління польотом і навігацію з урахуванням рельєфу. Перший успішний політ у безпілотному режимі відбувся ще 1995 року. Такі апарати можуть використовуватися як ударні платформи або як навчальні цілі для тренування пілотів і систем ППО.

За словами Дама, авіабази поблизу Тайванської протоки, де розміщені ці дрони, залишаються вразливими до можливих ударів у відповідь з боку Тайваню та його союзників.

Реклама

«Ідея полягає в тому, щоб запустити всі ці дрони у перші години операції НВАК», — підсумував він.

До слова, Китай розгорнув масштабну програму тотального стеження в океанах, готуючись до підводної війни зі США та їхніми союзниками. За даними Reuters, десятки китайських дослідницьких суден (зокрема Dong Fang Hong 3) роками детально картографують морське дно та встановлюють сотні сенсорів у стратегічних зонах Тихого, Індійського та Північного Льодовитого океанів. Особлива увага приділяється районам навколо Тайваню, Гуаму, Гаваїв, Філіппін та Малаккської протоки.

Хоча Пекін офіційно заявляє про цивільні наукові цілі, експерти наголошують на стратегії «цивільно-військового злиття». Зібрані дані про рельєф, температуру та солоність води є критичними для навігації китайських субмарин, їхнього маскування та виявлення підводних човнів противника. Ключовим елементом цієї мережі є проєкт «Прозорий океан», який створює систему моніторингу в реальному часі для забезпечення морської оборони.