Солдат Тайваню / © Associated Press

Реклама

Китайська армія проводить масштабні військові навчання у провінції Фуцзянь, розташованій навпроти Тайваню.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на супутникові знімки та аналітичний звіт компанії ingeniSPACE.

Реклама

Навчання в затоці Дачен уперше зафіксували 1 листопада. За даними аналітиків, протягом наступних двох тижнів судна маневрували в акваторії та періодично з’єднувалися, утворюючи плавучий міст завдовжки близько 800 метрів. Таку конструкцію планують використовувати для переправлення важкої техніки й військових вантажів із глибоководних ділянок безпосередньо на берег.

Реклама

До маневрів залучили чотири баржі, два напівзанурювальні судна, два моторні судна, чотири десантні кораблі та допоміжний флот. Водночас на супутникових знімках не виявили спеціалізованого обладнання для будівництва мостів.

Керівник операційного напряму ingeniSPACE Джейсон Ван припустив, що китайські військові відпрацьовують приховані способи логістичного забезпечення підрозділів на випадок операції в західній частині Тихого океану. За його словами, залучення цивільного флоту може збільшити кількість потенційних місць висадки на узбережжі Тайваню.

Неназваний представник служби безпеки, обізнаний із перебігом навчань, розповів Reuters, що однією з їхніх цілей було «відпрацювання швидкого захоплення невеликих островів». Він також пов’язав маневри з можливими сценаріями бойових дій у межах так званого першого острівного ланцюга, до якого входять Японія, Тайвань і Філіппіни.

Міністерство оборони Тайваню підтвердило, що стежить за активністю китайських військових, зокрема за використанням цивільних суден під час маневрів.

Реклама

Аналітики зазначають, що Пекін продовжує вдосконалювати тактику морських операцій. Однак наскільки ефективними такі рішення будуть у реальних бойових умовах, поки залишається невідомим.

«Між інноваціями та фантазією все ще є певна дистанція», — застеріг співрозмовник агентства. Він додав, що в умовах війни баржі можуть стати легкими цілями для противника.

Раніше повідомлялося, що лідер КНР Сі Цзіньпін назвав встановлення єдності з Тайванем «непохитною історичною місією» Комуністичної партії.

Ми раніше інформували, що розгортання понад сотні китайських кораблів стало черговою демонстрацією військових можливостей Пекіна та його готовності посилювати тиск на Тайвань.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів