Китай може озброїти Іран під час перемир'я

За даними американської розвідки, Китай готується передати Ірану нові системи протиповітряної оборони вже протягом найближчих тижнів.

Про це повідомляють джерела, знайомі з актуальними оцінками розвідспільноти США, передає CNN.

Йдеться, зокрема, про переносні зенітно-ракетні комплекси (MANPADS), які становлять серйозну загрозу для низьколетючих військових літаків США. Такі системи активно використовувалися під час нещодавнього п’ятитижневого конфлікту і можуть знову стати критичним фактором у разі зриву перемир’я.

За інформацією CNN, постачання можуть здійснюватися через треті країни, щоб приховати справжнє походження озброєння.

Цей крок виглядав би особливо суперечливим, оскільки Пекін офіційно заявляв про свою роль у посередництві під час досягнення крихкого перемир’я між США та Іраном. Також очікується візит президента США Дональда Трампа до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном.

У Вашингтоні попереджають, що передавання озброєнь Ірану матиме наслідки. Сам Трамп заявив, що у разі таких дій «Китай матиме великі проблеми», не уточнивши деталей можливих заходів.

Що кажуть в КНР

Посольство Китаю у США заперечує ці звинувачення, заявляючи, що Пекін ніколи не постачав зброю жодній зі сторін конфлікту та дотримується міжнародних зобов’язань.

Водночас джерела зазначають, що Китай продовжує обережну політику: підтримує економічні зв’язки з Іраном, зокрема через імпорт нафти, але уникає відкритого військового втручання, щоб не загострювати конфлікт із США та Ізраїлем.

За оцінками аналітиків, Пекін намагається балансувати між збереженням партнерства з Іраном і формальним нейтралітетом, тоді як Іран продовжує поглиблювати військово-економічні зв’язки як із Китаєм, так і з Росією.

Нагадаємо, у війні США та Ірану виграли Москва і Пекін, тоді як Сполучені Штати та їхні союзники зазнали втрат, про що пишуть західні експерти.

Після 40 днів бойових дій на Близькому Сході США та Іран оголосили про крихке двотижневе перемир’я, однак його стабільність залишається під питанням.