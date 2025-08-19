Китай готує "вбивць авіаносців": що показали на репетиції параду в Пекіні

Китайські військові автомобілі із протикорабельними крилатими ракетами YJ / © Newsweek

Китай планує офіційно представити чотири нові протикорабельні ракети, здатні потоплювати ворожі військові кораблі, під час військового параду в Пекіні. Захід відбудеться 3 вересня на площі Тяньаньмень і буде приурочений до 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, яку в Китаї називають «Війною опору японським загарбникам та Світовою антифашистською війною».

Про це пише Newsweek.

Що відомо

За повідомленням державного агентства Xinhua, на репетиції параду вже було помічено ракети з маркуванням YJ-15, YJ-17, YJ-19 і YJ-20. «YJ» означає «Орлиний удар» і використовується для позначення китайських протикорабельних ракет, які можуть запускатися як із кораблів, так і з літаків.

Військовий експерт Рік Джо припустив, що YJ-15 може бути надзвуковою ракетою, швидшою за швидкість звуку, тоді як YJ-17 і YJ-19 можуть належати до гіперзвукових, здатних розвивати швидкість уп’ятеро вищу за звукову та здійснювати складні маневри, що робить їх майже невразливими для перехоплення. YJ-20, за його словами, ймовірно, є високоманевреною аеробалістичною ракетою, яка поєднує маневри в атмосфері з балістичною траєкторією.

Австралійський військово-морський аналітик Алекс Лак наголосив, що нові ракети можуть мати подвійну функцію — застосовуватися не лише проти кораблів, а й проти наземних цілей.

Чому це важливо

Китай продовжує швидке нарощування свого ракетного арсеналу, створюючи зброю, здатну вражати американські сили і бази в західній частині Тихого океану. Ракети займають ключове місце у стратегії «A2/AD» — запобігання або обмеження доступу супротивника до певних зон, особливо у разі конфлікту навколо Тайваню чи Південно-Китайського моря.

Представлення нової зброї відбувається на тлі того, що США вже витратили значну частину своїх запасів ракет-перехоплювачів під час оборони Ізраїлю від іранських атак у червні, а також у Червоному морі проти хуситів.

За словами Лака, «існуючі американські системи продемонстрували ефективність проти нинішніх загроз, однак китайські нові ракети можуть стати складнішим викликом і змусити США витрачати ще більше ресурсів».

Деталі репетицій

Друга масштабна репетиція параду пройшла у вихідні та тривала від вечора суботи до ранку неділі. У ній взяли участь близько 40 тисяч осіб. У соцмережах з’явилися фото нових ракет, що перевозилися на спеціальних транспортних засобах.

Анонімний китайський військовий аналітик у коментарі для Newsweek зазначив, що використання гіперзвукових технологій відображає зміну підходу Китаю. Якщо раніше країна робила ставку на малопомітність (стелс), то тепер перевага віддається швидкості та маневреності, які значно ускладнюють перехоплення.

У Пентагоні відмовилися коментувати майбутній парад і можливі загрози від нової зброї. Міністерство закордонних справ Китаю також поки не надало відповіді на запити журналістів.

Нагадаємо, Китай вивів на патролювання свою найозброєнішу ядерну субмарину, екіпаж якого заявив про готовність застосувати ядерні ракети «без вагань».