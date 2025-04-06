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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Китай готується до нової торгової війни після провалу діалогу з Трампом – WSJ

Останній тарифний удар США став сигналом для Пекіна: розмов не буде.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Китай готується до нової торгової війни після провалу діалогу з Трампом – WSJ

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. / © Associated Press

Перші місяці нового президентського терміну Дональда Трампа Пекін намагався зрозуміти політику Білого дому щодо Китаю та налагодити зв’язки з Вашингтоном. Проте ці спроби не мали успіху. Попри надії на конструктивний діалог, новий раунд торговельного тиску з боку США викликав у Китаї не співпрацю, а розчарування та зростаючу напругу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Останній тарифний удар США став сигналом для Пекіна: розмов не буде. У відповідь Китай увів 34% мита на американські товари — цього разу без винятків — та обмежив експорт рідкоземельних мінералів, включив американські компанії до чорного списку й ініціював антимонопольне розслідування проти DuPont. У соцмережах Трамп відреагував агресивно:

“Китай зіграв неправильно, він запанікував — це єдине, що вони не можуть собі дозволити!”

У перші дні після інавгурації Трампа Пекін демонстрував стриманий оптимізм. Сі Цзіньпін надіслав високопосадовця на церемонію як жест відкритості до нового етапу відносин. У Китаї сподівалися, що діалог можливий — через розширення закупівель американської продукції та інвестицій.

Однак усі спроби китайських чиновників вийти на контакт були проігноровані. Зокрема, глава МЗС Китаю Ван І прагнув зустрітись із радником Трампа з нацбезпеки Майком Уолтцем під час візиту до США в лютому — але безрезультатно. Усі спроби поновити контакт, який Ван мав із попередником Уолтца, Джейком Салліваном, виявилися марними.

У Пекіні зникла відносна впевненість, яку китайська сторона демонструвала у взаємодії з адміністрацією Байдена. Сьогодні Китай діє набагато обережніше — навіть у відповідь на два раунди мит від Трампа, що становили 10% на широкий спектр китайських товарів.

Торгова війна, яку Трамп розпочав у перший термін, лише посилила наміри Сі Цзіньпіна посилити стійкість Китаю до зовнішнього тиску. Але без діалогу нова фаза протистояння перетворюється на небезпечну гру без правил.

Після оголошення додаткових 34% мит, середній рівень імпортних тарифів США на китайські товари зріс до рекордних 76%, що більш ніж у 20 разів перевищує показники 2018 року. Такий стрибок експерти називають сигналом про фактичний “стратегічний розрив” із Китаєм — термін, який активно вживав колишній торговий представник США Роберт Лайтхайзер.

“Чи можливі переговори в умовах настільки потужного тиску?”, — ставлять питання у Пекіні, наголошуючи, що відсутність зв’язку між сторонами лише ускладнює пошук компромісу.

Джерела, близькі до китайського уряду, описують шокову реакцію в політичних колах Китаю після останнього раунду підвищення тарифів. Там визнають: під тиском таких обмежень Пекін опинився у вкрай складній позиції й поки не має ефективної стратегії для зниження напруги чи ослаблення економічного тиску з боку США.

“Вашингтон диктує порядок денний, а Пекін змушений реагувати”, — підсумував Райан Хасс, ексспівробітник Ради національної безпеки США та нинішній директор Китайського центру в Інституті Брукінгса.

Попри ескалацію, деякі аналітики вважають, що стратегія очікування була для Китаю вигідною. Адже США одночасно тиснуть митами й на своїх союзників — ЄС, Японію та Канаду — що може стимулювати формування ширшого антиповедінкового фронту, потенційно вигідного Пекіну.

За словами обізнаних джерел, однією з причин такої обережної позиції є небажання Сі Цзіньпіна виглядати слабким або надмірно готовим до компромісу. Парадокс ситуації в тому, що Сі й Трамп перебувають у протистоянні між тиском і престижем. Як пояснює Крейг Сінглтон із Фонду захисту демократій, “Трамп поєднує максимальний тиск із непередбачуваними дипломатичними ініціативами, а Сі — методичний, обережний і не поспішає діяти”.

Попри заяву Трампа про можливу зустріч із Сі в недалекому майбутньому, китайська сторона вже дала зрозуміти: найближчим часом візит голови КНР до США малоймовірний.

Пекінський аналітичний центр China Finance 40 Forum заявив у своєму звіті, що останні дії Вашингтона стали несподіванкою як для ринків, так і для урядів. За оцінками експертів, нові тарифи можуть скоротити китайський експорт до США більш ніж наполовину.

Раніше повідомлялось, що Китай вже підняв мита на товарі зі США у відповідь на дії Трампа.

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