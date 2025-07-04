Китай готується до примусового вилучення органів людини / © dailymail.co.uk

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Китай значно розширює потужності з трансплантації органів у Сіньцзяні. Це викликає гостру критику та занепокоєння правозахисників, які підозрюють примусове вилучення органів у в’язнів совісті. Це відбувається попри вкрай низький рівень добровільного донорства в регіоні та історію звинувачень у подібних зловживаннях.

Про це пише Daily Mail.

Хоча у 2015 році Китай заявив про припинення використання органів страчених в’язнів, цю заяву не підкріпили жодні правові зміни. Вилучення органів у в’язнів совісті ніколи прямо не заборонялося. Це може свідчити про те, що розширення можливостей для трансплантації використовується для збору органів у людей, які перебувають під примусом.

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Підозрілі медичні обстеження та відсутність згоди

Правозахисники розповідають, що уйгурським мусульманам у китайських таборах примусово роблять медичні аналізи, такі як аналізи крові та УЗД. Ці обстеження, схоже, потрібні, щоб перевірити, чи підходять їхні органи для пересадки.

Девід Мейтас, відомий юрист і номінант на Нобелівську премію миру, який давно вивчає примусове вилучення органів у Китаї, каже: «У в’язницях Сіньцзяну немає сенсу говорити про добровільну згоду». Він підкреслює, що будь-які заяви про добровільне донорство в таких умовах мають викликати дуже великі сумніви.

Професор Венді Роджерс з ETAC додає, що «просто немає жодного виправдання для такого зростання можливостей трансплантації, враховуючи офіційний рівень донорства органів у регіоні, який значно нижчий за середній показник по країні». Доктор Майя Міталіпова, генетик, яка свідчила перед Конгресом США, вважає, що це може бути «вилучення органів у промислових масштабах за державного контролю».

Масштаби розширення та міжнародна реакція

Пекін продовжує заперечувати звинувачення, однак заплановане розширення включає дев’ять лікарень у Сіньцзяні. Сім з яких проводитимуть трансплантацію серця, п’ять — легень, чотири — печінки, а п’ять — нирок та підшлункової залози до 2030 року. Критики вважають, що ця мережа значно перевищить потреби місцевого населення.

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За оцінками, щороку в Китаї проводиться від 60 000 до 100 000 трансплантацій, що значно більше, ніж може забезпечити офіційна система донорства. З 2006 року основними жертвами насильницького вилучення органів були послідовники буддійської практики Фалуньгун, а нині уйгурське населення також перебуває під загрозою.

Організація Об’єднаних Націй та кілька демократичних урядів неодноразово висловлювали стурбованість щодо достовірних повідомлень про насильницьке вилучення органів. У червні 2021 року 12 спеціальних доповідачів ООН та експертів з прав людини били на сполох через те, що представники меншин, які перебувають під вартою в Китаї, піддаються аналізам крові та скануванню органів без їхньої згоди. А результати вносяться до національної бази даних для розподілу органів.

Законодавчі дії та свідчення жертв

У США також спостерігається політичний імпульс: у березні 2025 року внесено «Закон про захист Фалуньгун», а в травні Палата представників прийняла «Закон про припинення насильницького вилучення органів». Законодавство, що забороняє співпрацю з китайськими трансплантаційними установами, також прийнято в Аризоні, Техасі, Юті, Айдахо та Теннессі.

Активісти закликають міжнародну спільноту тиснути на Пекін для досягнення повної прозорості щодо планів розширення в Сіньцзяні. Оскільки жертви примусового вилучення органів зазнають жахливого поводження та поступово втрачають життя.

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Одним з таких свідчень є історія Чена, послідовника Фалуньгун, який провів кілька років ув’язнення та, як він стверджує, був насильно використаний як донор кількох органів. Під час одного з ув’язнень Ченга доставили до лікарні, де його змушували підписати згоду на операцію. Після відмови йому ввели невідому речовину, і він прокинувся з величезним розрізом на грудях. Медичні обстеження в США підтвердили видалення сегментів печінки та легені. Фотографії, зроблені, ймовірно, шокованою медсестрою, показують його непритомним і прикутим до ліжка.

Чен Пей Мін, жертва примусового донорства органів, демонструє свої шрами після втечі з Китаю. / © dailymail.co.uk

У березні 2006 року, перед черговою запланованою операцією, Чену вдалося здійснити зухвалу втечу з лікарні, вислизнувши від охоронця. Це стало початком 14-річної подорожі до свободи, яка привела його до Таїланду, а згодом — до Сполучених Штатів у липні 2020 року, де він зараз виступає захисником ETAC.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив голові європейської дипломатії Каї Каллас, що Пекін не може дозволити собі, щоб Росія програла в Україні, оскільки боїться, що США в такому разі переключать усю свою увагу на Пекін.