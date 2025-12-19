- Дата публікації
Китай готується до розпаду Росії: з’явився сценарій привласнення багатого регіону
Китайські аналітики зазначають економічну та військову слабкість Росії, яка не здатна контролювати Далекий Схід.
У Китаї відкрито обговорюють сценарій привласнення багатого на золото, алмази та нафту регіону у разі розпаду Російської Федерації.
Публікація, в якій описано спосіб приєднання російського Далекого Сходу до КНР, з’явилася на популярному китайському ресурсі NetEase.
У дописі йдеться, що цей російський регіон площею 7 млн кв. км, надзвичайно багатий на ресурси (золото, алмази, нафту), «не можна втратити».
Аналітики зазначають економічну та військову слабкість Росії, яка не здатна контролювати Далекий Схід.
«Нині російська економіка перебуває у скрутному стані: ВВП поступається навіть одному китайському провінційному регіону, а інфляція стрімко зростає. Війна в Україні триває від 2022 року, основні сили армії перекинуті на захід, а на Далекому Сході залишилося менше ніж 50 тисяч військових — фактично порожня оболонка», — йдеться у статті.
У дописі виключають силовий сценарій захоплення цієї російської території, оскільки він може призвести до міжнародної ізоляції, «як у ситуації з Кримом».
«Розумніша стратегія — діяти м’яко: інвестувати, укладати довгострокові контракти, підтримувати місцеві сили, дружні до Китаю», — вважають китайські аналітики.
Ось показові цитати, які описують сценарій ймовірної китайської експансії:
«Регіон малонаселений, холодний, з поганою інфраструктурою, і Росія не здатна ефективно ним управляти. Китай, допомагаючи закрити ці прогалини, поступово бере контроль над ключовими артеріями».
«Через депопуляцію регіон ризикує перетворитися на безлюдну зону; китайські мігранти вже працюють там, але важливо не викликати спротиву місцевого населення».
«У разі розпаду Росії ризик фрагментації Далекого Сходу буде високим. Китай має готуватися заздалегідь», — підсумували у дописі.
Нагадаємо, у Кремлі приховують катастрофічний стан російської економіки, яка опинилася за пів кроку від рецесії — економічного спаду, що пов’язаний із падінням внутрішнього валового продукту.