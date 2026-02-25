Китай готується до війни: куди перекине війська

Китайський військовий корабель неподалік від Тайваню / © Getty Images

Реклама

Китай готується до захоплення Тайваню до 2027 року, що загрожує паралічем глобальної IT-сфери та економіки США. Постачання найважливіших компонентів для штучного інтелекту та смартфонів опинилося під загрозою.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Упродовж тривалого часу федеральна влада США намагалася зменшити залежність Кремнієвої долини від Тайваню — острівної демократії, за розмірами співставної зі штатом Меріленд, де виготовляють близько 90% найпередовіших комп’ютерних мікрочипів у світі.

Реклама

Китай готує сценарії захоплення Тайваню

Під час закритих брифінгів у Вашингтоні та Кремнієвій долині представники нацбезпеки попереджали топменеджерів таких компаній, як Apple, Advanced Micro Devices і Qualcomm, що Китай готує сценарії повернення острова, який Пекін давно вважає своєю відокремленою територією. За словами представників нацбезпеки, можлива блокада Тайваню могла б перекрити постачання чипів і фактично паралізувати технологічний сектор США.

Двоє американських президентів намагалися переконати індустрію змінити підхід. Джо Байден пропонував багатомільярдні державні гранти для розвитку внутрішнього виробництва напівпровідників. Коли це не дало результату, Дональд Трамп пригрозив масштабними митами, прагнучи досягти тієї ж мети.

Втім ні попередження, ні фінансові стимули, ні тиск не принесли суттєвих змін. Американські технологічні компанії продовжили покладатися на тайванські чипи, які є основою роботи смартфонів, ноутбуків і величезних дата-центрів штучного інтелекту.

Військові навчання Китаю поблизу Тайваню

Зараз зростає занепокоєння, що бездіяльність ключових гравців Кремнієвої долини може створити загрозу для світової економічної стабільності. Ці страхи посилилися після нещодавніх китайських військових навчань із бойовими стрільбами поблизу Тайваню й спричинили різкі застереження з боку Білого дому.

Реклама

«Найбільша загроза для світової економіки, найбільша єдина точка відмови полягає в тому, що 97% найсучасніших чипів виробляються на Тайвані», — заявив минулого місяця міністр фінансів США Скотт Бессент, дещо перебільшуючи оцінки галузі.

«Якби острів був заблокований і ці потужності знищені, це стало б економічним апокаліпсисом», — додав він.

Наслідки припинення постачань чипів із Тайваню

Конфіденційний звіт, підготовлений 2022 рокку для членів Semiconductor Industry Association, до яких входять найбільші американські виробники чипів, попереджав: припинення постачань із Тайваню спричинить наймасштабнішу економічну кризу від часів Великої депресії. Економіка США може скоротитися на 11% — удвічі сильніше, ніж під час кризи 2008 року. Для Китаю падіння могло б сягнути приблизно 16%.

За оцінками звіту, багато провідних технологічних компаній США мали б запас напівпровідників лише на кілька місяців, після чого їхній бізнес почав би руйнуватися.

Реклама

Критичне значення Тайваню для США

Документ показав, як Вашингтон був змушений переосмислити свою політику щодо Тайваню. Раніше підтримка острова базувалася переважно на геополітичних мотивах — захисті демократії та стримуванні Китаю — і вважалася вигідною насамперед самому Тайваню, але ризикованою для США. Тепер стало очевидно, що острів має критичне значення для економічного виживання Сполучених Штатів — особливо на тлі буму штучного інтелекту, який залежить від чипів, виготовлених саме там і який стимулює американський фондовий ринок та економічне зростання.

Адміністрація Трампа відкрито визнавала цей ризик. Хоча частина мит видавалася політично мотивованою або імпульсивною, він послідовно використовував загрозу тарифів на напівпровідники, щоб змусити технологічні компанії закуповувати більше продукції американського виробництва.

Китай прагне захопити Тайвань до 2027 року

У березні 2021 року адмірал Філіп Девідсон виступив перед Комітетом Сенату США з питань збройних сил із попередженням про можливий конфлікт навколо Тайваню.

«Загроза є реальною вже в цьому десятилітті. Фактично — протягом наступних шести років», — сказав адмірал.

Реклама

Це був перший випадок, коли американський військовий високопосадовець повідомив Конгресу, що, на думку збройних сил, лідер Китаю Сі Цзіньпін прагне, аби його армія була готова захопити Тайвань до 2027 року, хоча багато оборонних аналітиків сумніваються, що це може статися так швидко.

Восени 2021 року Білий дім запросив провідних керівників напівпровідникової галузі до Вашингтона на секретний брифінг щодо ситуації навколо Тайваню. Серед присутніх був гендиректор Intel Пет Гелсінгер та інші топменеджери, які почули попередження: блокада або вторгнення можуть зупинити виробництво чипів. Керівники поставилися до цього скептично, адже багато інформації вже з’являлося у медіа, а також вони сумнівалися, що Пекін піде на такий крок через можливі економічні втрати.

Однак у лютому 2022 року цей аргумент був фактично зруйнований після вторгнення Росії до України. Під час розмови з керівниками радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван наголосив, що приклад Росії довів: держави можуть починати військові авантюри навіть ціною економічних втрат.

«Якщо ви сумнівалися, що автократи можуть ризикувати заради авантюр — варто переглянути свою позицію», — сказав він.

Реклама

Китайські винищувачі біля Тайваню

Зауважимо, на початку лютого під час навчань «Місія справедливості» китайські J-16 здійснювали небезпечні маневри біля тайванських винищувачів F-16: випускали теплові пастки, імітували атаку та ховалися від радарів під бомбардувальниками. Financial Times повідомляло, що США розцінюють це як репетицію нападу на острів. Пекін назвав дії «покаранням для сепаратистів» та заходом для захисту суверенітету.

Напад на Тайвань — останні новини

Нагадаємо, в кінці грудня 2025 року Китай влаштував безпрецедентні військові навчання «Місія справедливості», фактично взявши Тайвань у кільце та заблокувавши ключові порти й авіасполучення (було скасовано сотні рейсів). Пекін задіяв рекордну кількість зон для бойових стрільб, флот, авіацію та навіть роботизованих собак, імітуючи повну ізоляцію острова. Маневри стали відповіддю на рекордну військову допомогу США Тайваню у розмірі 11,1 млрд дол.

Тайбей привів тоді армію у повну готовність, розгорнув системи HIMARS і заявив, що ці навчання стирають межу між тренуванням та реальною підготовкою до вторгнення.

На початку січня 2026 року операція США проти венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро спровокувала бум у китайських соцмережах, де тема очолила тренди Weibo. Користувачі закликали Пекін застосувати аналогічний сценарій для силового захоплення Тайваню, ігноруючи міжнародне право за прикладом Вашингтона. Радикальні дописувачі називали методи Трампа «ідеальним сценарієм» для раптової військової операції з «возз’єднання» острова.