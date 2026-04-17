Китай готується до війни зі США в космосі: коли можливий удар

Китай стрімко нарощує військову потужність на орбіті, готуючись до низькоінтенсивних бойових дій проти США до 2040 року. Новий звіт американських Космічних сил описує сценарії «необмеженої спектральної війни» з використанням штучного інтелекту та квантових радарів.

Про це пише The Washington Times із посиланням на звіт Космічних сил США.

Оприлюднений цього тижня документ під назвою «Майбутнє операційне середовище 2040» окреслює песимістичний сценарій протистояння Вашингтона з Пекіном, яке впродовж найближчих 14 років відбуватиметься нижче рівня офіційно оголошеної війни.

«До 2040 року операційне середовище характеризуватиметься постійною, важковиявною конкуренцією нижче рівня оголошеної війни. Межа між миром і конфліктом стане розмитою на тлі безперервної електромагнітної активності, кібероперацій і прихованого втручання в орбітальні режими», — зазначається у звіті.

Автори документа вважають, що повномасштабне зіткнення з Китаєм чи Росією до того часу малоймовірне, однак затяжне протистояння в космосі та інших сферах уже розгортатиметься. Цей період вони порівнюють із передвоєнними роками напередодні Першої світової війни 1914 року.

Військові плани Китаю щодо космосу

Інвестиції Китаю в космічні технології, як зазначається, спрямовані на розвиток так званої «інформатизованої» та «інтелектуалізованої» війни — визначень, які сам Пекін використовує для опису сучасних бойових можливостей. Водночас 2040 рік названо орієнтиром для досягнення рівноваги зі США у космічній сфері.

Космічний потенціал розглядається Китаєм як критично важливий для спільних ударних операцій, блокад, прикордонних конфліктів і систем ППО Народно-визвольної армії. Паралельно Пекін розвиває як військові, так і подвійного призначення технології — зокрема системи спрямованої енергії, озброєння на базі штучного інтелекту, інтерфейси «мозок-комп’ютер» і метаматеріали.

Конфлікти у космосі матимуть характер «необмеженої спектральної війни»

За прогнозом Космічних сил США, майбутні конфлікти у космосі матимуть характер «необмеженої спектральної війни», яка виходитиме за межі фізичного простору й охоплюватиме цифрову та когнітивну площини. Такий формат протистояння порівнюють із необмеженою підводною війною минулого століття, підкреслюючи його потенційну небезпеку.

«Як і в попередніх підводних кампаніях, ми прогнозуємо, що 2040 року [необмежена спектральна війна] означатиме, що кожна частота, сигнал і орбітальний режим стануть зоною протистояння, а як військова, так і цивільна космічна інфраструктура — цілями. Атаки на космічні сервіси, ймовірно, відбуватимуться без попередження і можуть мати руйнівні наслідки для населення, яке від них залежить», — йдеться в документі Космічних сил США.

Інструменти впливу Китаю на США в космосі

Хоча Штати збережуть значний космічний потенціал, він стане вразливішим через дії Китаю та інших суперників. Серед інструментів впливу називають електронний спуфінг, маніпуляції сигналами, тимчасові збої, затримки запусків, некоректні орбітальні маневри, цілеспрямований тиск і «кіберзалучене залякування персоналу та їхніх сімей».

«Китайська Народна Республіка робить акцент на швидкості, масштабі та стійкості, використовуючи розподілені архітектури», — зазначається у звіті.

Також згадується використання стратосферних платформ — висотних куль і дронів, роїв наносупутників і ретрансляцій між Землею та Місяцем.

Окрім цього, Китай, як очікується, активно застосовуватиме інструменти «сірої зони» — зокрема глушіння супутників, яке матиме вигляд природних перешкод, спуфінг під виглядом технічних збоїв і порушення ланцюгів постачання.

У документі наголошується, що всі ці інструменти будуть поступово підривати можливості США.

Протистояння Китаю з Тайванем

До 2040 року протистояння Китаю з Тайванем, імовірно, матиме низькоінтенсивний характер і проявлятиметься не у вигляді масштабних ударів, а через виснаження військових ресурсів та економічний тиск.

У геополітичному контексті Пекін прагнутиме посісти центральне місце у світовій системі, встановлюючи власні правила й норми — як на Землі, так і в космічному просторі.

Китайське керівництво розглядає середину XXI століття як історичне «вікно можливостей», пов’язане зі сторіччям правління своєї Комуністичної партії. Ключова мета — вже на початку 2030-х років стати технологічною наддержавою, а до 2049 року забезпечити «повне домінування або паритет в усіх сферах».

Китай формує сили для космічних операцій

Як зазначається у звіті, військові стратеги армії Китаю формують сили для космічних операцій, які поєднуватимуть як наступальні, так і стримувальні елементи.

«Це проявлятиметься через загрози та демонстрації, за якими слідуватиме обережна ескалація з точковим застосуванням сили, підкріплена потужними космічними силами, здатними до "zhenshe daji", або "приголомшливого космічного удару"», — йдеться у звіті.

Майбутні космічні конфлікти за участю Китаю включатимуть уже наявні протикосмічні засоби — зокрема протисупутникові ракети, системи спрямованої енергії та «роботи-супутники», здатні знищувати інші апарати.

Сили китайської армії отримають підтримку від сучасних систем розвідки, сенсорів і зв’язку, розміщених у космосі, а також інструментів швидкого ухвалення рішень і маневрених супутників.

Асиметричні засоби ведення війни — серед ключових загроз 2040 року

Серед ключових загроз 2040 року називаються новітні асиметричні засоби ведення війни, які раніше не застосовувалися. Усі ці розробки базуватимуться на ШІ, інтерфейсах «мозок–комп’ютер» і досягненнях матеріалознавства, зокрема на метаматеріалах, які можуть використовуватися для створення «плащів-невидимок» для супутників.

Також у звіті йдеться про створення масштабної платформи на основі ШІ під назвою Supermind, яка відстежує та залучає мільйони науковців і дослідників у всьому світі.

Для розвитку технологій «мозок-комп’ютер» китайські військові активно інвестують у рішення, що забезпечують безпосередній нейронний зв’язок між операторами та роботизованими космічними системами.

«Це може суттєво скоротити цикл ухвалення рішень — від хвилин до мілісекунд — і дозволити одному оператору керувати великими угрупованнями супутників, бойових платформ і сенсорних мереж», — зазначається у звіті.

Очікується, що ці технології разом із ШІ дозволять армії Китаю проводити складні багатодоменні операції в межах «необмеженої спектральної війни», «потенційно адаптуючись швидше, ніж нинішні цикли ухвалення рішень у США».

Китайська зброя для війни в космосі — чого очікувати

До 2040 року зброя спрямованої енергії отримає значне посилення завдяки системам наведення на основі ШІ, мініатюризації випромінювачів і алгоритмічній модуляції.

Серед перспективних розробок також згадується квантовий радар, який використовуватиме окремі фотони замість традиційних електромагнітних хвиль для підвищення ефективності радіоелектронної боротьби та відстеження супутників.

Крім того, космічні апарати, здатні запускати рої мікросупутників, а також ядерні двигуни для космосу можуть суттєво посилити військовий потенціал Китаю на орбіті.

Висотні кулі, дрони та дирижаблі, що працюватимуть на висотах від 18 до 36 тис. м, становитимуть загрозу для контролю США над космічним простором і надаватимуть китайській армії «унікальні можливості для ударів».

Ставки Росії у найближчі десятиліття

Окремо зазначається, що Росія в найближчі десятиліття робитиме ставку на маневрені роботизовані супутники, мобільні системи радіоелектронної боротьби та приховані «сплячі» супутники, які активуватимуться у несподіваний момент.

«Повторювані "випадковості", сфальсифіковані ефемериди [дані, що використовуються для небесної навігації], а також сигнали ескалації із застосуванням ядерної зброї ускладнюють визначення відповідальних сторін і управління кризами», — йдеться у звіті.

У Європі уряди будуть змушені діяти в умовах диверсій проти інфраструктури та невизначеності щодо ефективності стримування з боку США в космічній і кіберсферах.

«Загальний ефект — це затяжне суперництво, яке характеризується накопичуваними втратами, а не вирішальними битвами. Кожна інформаційна перевага створює нові вразливості, а заходи захисту відкривають нові можливості для атак», — підсумовується у звіті.

Війна в космосі — що відомо про загрозу

Майбутні війни переміщуються в космос, де США, Китай і Росія вже нарощують озброєння. За даними Axios, це загрожує не лише арміям, а й цивільному життю. Пентагон відроджує концепцію «Зоряних війн», а операції на кшталт Absolute Resolve у Венесуелі доводять: контроль над орбітою є ключовим для успіху на Землі. Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює мілітаризацію через розбудову Космічних сил, проєкт «Золотий купол» та мільярдні контракти з приватним сектором. Знищення супутників під час конфлікту може паралізувати зв’язок, навігацію та банківську систему, спричинивши глобальний гуманітарний колапс.

Очільник Космічного командування США Стівен Вайтінг попередив, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї на орбіті для ураження супутників. Такий крок загрожує знищенням до 80% космічних апаратів, що спричинить глобальний хаос, паралізувавши інтернет, GPS та зв’язок — сценарій, відомий як «космічний Перл-Гарбор».