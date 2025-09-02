Китай готується представити нову надсекретну зброю: що відомо про розробку

Китай готує масштабний військовий парад, на якому представить новтні розробки зброї

Китай готується представити «найпотужнішу у світі лазерну систему ППО» на грандіозному військовому параді, що пройде у Пекіні цієї середи, 3 вересня. Цей захід, який відзначає річницю завершення Другої світової війни, має продемонструвати військову міць Китаю та його союзників.

Про це пише видання The Sun.

Західні лідери пильно стежитимуть за парадом, оскільки він відбудеться на тлі зростання побоювань, що Китай та його союзники готуються до повномасштабного конфлікту.

За даними журналістів, надсекретну зброю, яка стала однією з головних інтриг параду, вже помітили під зеленим брезентом, коли вона рухалася вулицями Пекіна перед грандіозним прибуттям лідера КНДР Кім Чен Ина.

Надсекретна зброя та її можливості

На параді, який очолить сам Сі Цзіньпін, буде продемонстрована «найпотужніша у світі лазерна система ППО». За словами представників китайського військового відомства, велика кількість озброєння та техніки буде показана світові вперше. Лазерні системи ППО стали невіддільною частиною сучасної війни. Лазерні промені високої енергії можуть збивати дрони, що значно зменшує вартість пострілу порівняно з дорогими ракетами. У джерелі йдеться, що одна така атака коштує менш як 14 доларів США.

На параді також будуть продемонстровані грізні протикорабельні балістичні та крилаті ракети, такі як DF-26 та YJ-12, які, як вважають аналітики, здатні потопити будь-який американський чи європейський військовий корабель. Припускається, що ці ракети можуть зіграти ключову роль у разі потенційного вторгнення на Тайвань.

«Послання» Заходу від експертів

Китайський парад має стати чітким «посланням» для західних країн. За словами доктора Алессандро Ардуіно, експерта з китайської приватної безпеки, Китай хоче показати, що «з ними не варто зв’язуватися».

«На параді вони [Китай — ред.] можуть показати свої ядерні балістичні ракети та продемонструвати: „якщо ви стрілятимете по нас ядерною зброєю, ми все одно зможемо відповісти“», — пояснив Ардуіно.

Він також зазначив, що це є чітким сигналом для США та Європи, що вони «більше не є недоторканними». Американські аналітики уважно спостерігатимуть, щоб оцінити, наскільки розвинена нова зброя Китаю. Роб Пітерс, старший науковий співробітник Heritage Foundation, зауважив, що експерти будуть шукати «технічні показники», щоб визначити, чи зброя виглядає справжньою.

«Кожного разу, коли Китай показує нові вишукані технології, важливо пам’ятати, що ми повинні бути обережними та не вважати, що вони мають найкраще озброєння або що знають, як його використовувати», — додав Пітерс.

Попри те, що китайська армія не брала участі в бойових діях від 1979 року, коли вона зазнала значних втрат під час вторгнення у північний В’єтнам, її зброя вже була випробувана на глобальних полях битв. Так, дрони китайського виробництва використовувалися як Україною, так і Росією.

Нагадаємо, раніше цього року Пакистан використав китайський винищувач J-10 та ракети PL-15 для того, щоб збити літак ВПС Індії.

Також стало відомо, що Китай придумав революційну технологію, яка дозволяє зробити літаки невидимими для радарів. В Пекіні стверджують, що радарний трюк може зробити системи спостереження противника безпорадними перед літаками-розвідниками.