Прапори Китаю та РФ / © Associated Press

Реклама

На відміну від Росії, Китай не надто залежить від того, чи залишиться іранський режим при владі, оскільки головним для Пекіна є стабільний доступ до енергоресурсів із Перської затоки.

Таку думку в етері Еспресо висловив американський дипломат, колишній постійний представник США при НАТО та представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер.

За його словами, інтереси Китаю зосереджені передусім на безперебійному постачанні нафти та газу, незалежно від джерела.

Реклама

«Китай прагне отримувати енергоносії з різних джерел, а Іран є лише одним із них, але не єдиним. Для Китаю важливо, щоб судноплавство функціонувало безперебійно, і він готовий за це платити. Країна має відповідні ресурси і готова купувати нафту та газ навіть за вищими цінами», — зазначив Волкер.

Він додав, що для Пекіна ситуація навколо Ірану не є критично визначальною.

«Пекіну байдуже, чи залишиться іранський режим при владі, чи ні, так само як і до позиції США. Водночас для них принципово, щоб енергоносії безперервно надходили», — пояснив дипломат.

Натомість, за словами Волкера, Росія має зовсім інші інтереси.

Реклама

Він зазначив, що Москва зацікавлена у збереженні іранського режиму та високих цінах на нафту й газ, які приносять їй додаткові доходи.

«Фактично Росія виграє від такої ситуації. Вона зацікавлена в тому, щоб США були втягнуті та виснажені цим конфліктом. Вона прагне, щоб війна тривала, а Іран атакував американські сили та сусідні держави», — наголосив Волкер.

За його словами, це змусило б США перекидати ресурси до Перської затоки, послаблюючи інші напрямки, зокрема підтримку України.

«Отже, інтереси Росії в цьому питанні є принципово іншими», — підсумував дипломат.

Реклама

Раніше повідомлялося, що військові чиновники США розробляють план ударів по оборонним спорудам Ірану на випадок зриву режиму припинення вогню.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати встановили повний контроль над Ормузькою протокою і мають намір утримувати його до укладення угоди з Іраном щодо завершення війни.