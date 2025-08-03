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Китай і Росія проводять морські маневри: чому це викликає тривогу
Росія і Китай розпочали триденні навчання в Японському морі з акцентом на підводну та протиракетну оборону. Маневри проходять на тлі посилення стратегічної співпраці обох країн після 2022 року.
У Японському морі стартували триденні військово-морські навчання Росії та Китаю, що мають на меті поглиблення військового партнерства двох країн та демонстрацію сили на тлі геополітичної напруги.
Про це пише The Japan Times.
Як повідомило міністерство оборони Китаю, спільні маневри під назвою “Спільне море-2025” розпочалися в неділю поблизу російського порту Владивосток. Участь беруть чотири китайські кораблі, включно з ракетними есмінцями “Шаосін” і “Урумчі”, а також низка російських суден.
Програма навчань охоплює рятувальні операції для підводних човнів, спільну протидію підводним загрозам, повітряну та протиракетну оборону, а також тренування з морського бою. Після завершення навчань сторони планують провести спільне патрулювання у водах Тихого океану.
Навчання стали черговим етапом у посиленні військової співпраці Москви і Пекіна, яка активізувалася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У Пекіні наголосили, що ці маневри мають сприяти “поглибленню всебічного стратегічного партнерства”.
Китай і Росія проводять спільні військово-морські навчання з 2012 року. Минулого року маневри відбулися біля південного узбережжя Китаю.
Попри тісні зв’язки з Москвою, Пекін продовжує заявляти про свою нейтральність у війні проти України, закликаючи до припинення бойових дій. Водночас країни Заходу звинувачують Китай у фактичній підтримці Кремля, зокрема через збереження торгівлі й передачу технологій, які можуть бути використані у військових цілях.
Раніше повідомлялось, що Росія і Китай розширюють свої бази в Антарктиді. Росія будує нову злітно-посадкову смугу.