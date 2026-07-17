Starlink

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Китай залучив Росію до розробки комплексної стратегії протидії супутниковій системі Starlink компанії SpaceX. План передбачає не лише дипломатичний і юридичний тиск на проєкт Ілона Маска, а й радіоелектронну боротьбу, кібератаки та фізичне знищення супутників.

Про це повідомляє techradar.com із посиланням на масштабне спільне розслідування видань The Insider, Der Spiegel та Le Monde.

За даними журналістів, у листопаді 2023 року в китайському Гуанчжоу відбулася секретна зустріч представників провідних космічних і оборонних установ Китаю. Однією з головних тем обговорення стала розробка способів протидії Starlink. У документі Starlink описують не лише як комерційну систему зв’язку, а як військову інфраструктуру.

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Дослідники назвали розширення Starlink «космічною блокадою» та запропонували три рівні протидії системі.

Перший рівень — дипломатичний. Китай і Росія пропонували домагатися міжнародних обмежень для розширення Starlink, посилаючись на ризики зіткнення супутників на низькій навколоземній орбіті.

Другий рівень — боротьба за орбітальні позиції та частоти. Москва і Пекін могли б використовувати міжнародні регуляторні механізми, щоб ускладнити подальше розгортання Starlink, а також створювати системи радіоелектронного придушення сигналу в окремих регіонах.

Третій рівень — кібератаки та фізичне знищення супутників. У документі розглядають можливість зараження терміналів Starlink шкідливим програмним забезпеченням для паралізації мережі, а також створення недорогих засобів для масового знищення супутників на орбіті.

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Starlink — супутникова мережа компанії SpaceX, яка є однією з наймасштабніших у світі. Вона складається з тисяч супутників на низькій навколоземній орбіті та забезпечує високошвидкісний широкосмуговий інтернет у віддалених регіонах і місцях, де традиційна інфраструктура зв’язку недоступна або недостатньо розвинена.

Попри те, що офіційно Starlink не працює на території Росії, російські військові використовували термінали цієї системи для управління безпілотниками, які застосовуються для атак по Україні. Такі термінали потрапляють до РФ нелегально через треті країни.

1 лютого 2026 року глава SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія на запит України обмежила можливість використання Starlink російськими військовими для атак.

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