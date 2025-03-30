Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: WP публікує секретні настанови Гегсета для Пентагону

Пентагон / © Associated Press

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Тайвань стає ключовим викликом для Сполучених Штатів Америки. Пентагон змінює військову стратегію та готується до можливого конфлікту з Китаєм, а Європі доведеться самостійно захищатися від Росії.

Про це пише видання The Washington Post.

За даними медіа, всередині березня у Пентагоні розповсюдили документ з грифом «таємно» за підписом міністра оборони США Піта Гегсета під назвою «Тимчасові стратегічні настанови національної оборони».

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У ньому у загальних рисах та іноді в партійних подробицях описується реалізація бачення президента Дональда Трампа підготовки та перемоги у потенційній війні проти Пекіна та захисту Сполучених Штатів від загроз у «близькому зарубіжжі», включаючи Гренландію та Панамський канал. У документі також зазначається, що з огляду на кадрові та ресурсні обмеження, Міноборони «візьме на себе ризик на інших театрах воєнних дій».

Передбачається політика тиску на союзників у Європі, на Близькому Сході та в Східній Азії, щоб вони витрачали більше коштів на оборону і взяли на себе основну роль у стримуванні від загроз з боку Росії, Північної Кореї й Ірану.

За інформацією The Washington Post, у меморандумі Гегсета ймовірне вторгнення Китаю на Тайвань назване винятковим сценарієм з пріоритетністю, порівняно з іншими загрозами.

«У концепції Гегсета НАТО має взяти на себе набагато більший розподіл тягаря для захисту країн Європи від Росії, адже США не будуть надавати війська через концентрацію на інших регіонах світу», — пишуть журналісти.

Меморандум був переданий комітетам з національної безпеки Конгресу, де республіканці та демократи назвали його заплутаним. Оскільки документ закликає відмовитися від присутності у більшості країн світу, зокрема на Близькому Сході, водночас адміністрація Трампа зосередилася на демонстрації вогневої сили і стримуванні хуситів в Ємені, а також тиску на Іран.

Нагадаємо, Китай попередив США, що готовий воювати у «будь-якій» війні, коли президент Дональд Трамп запровадив нові торговельні тарифи.

Дві найбільші економіки світу наблизилися до торговельної війни після того, як Трамп ще більше підняв тарифи на імпорт з Китаю. На це Китай швидко відповів підвищенням на 10-15% мит на американську аграрну продукцію.

«Якщо США хочуть війни — тарифної, торговельної чи будь-якої іншої — ми готові воювати до кінця», — йдеться у заяві китайського посольства в Х у відповідь на офіційне повідомлення адміністрації США.

Це одна із найжорсткіших заяв від Китаю відтоді, як Дональд Трамп став президентом США.

Китай і раніше давав зрозуміти, що готовий до війни. У жовтні минулого року президент Сі наказав війську посилити готовність до війни саме тоді, коли відбувалися навчання поблизу Тайваню.