Китай міг таємно передати зброю союзнику РФ: у США заговорили про приховану схему

Китайські компанії обговорювали можливі продажі зброї Ірану з використанням транзиту через інші країни, щоб приховати походження військової допомоги. Про це повідомляють американські посадовці, знайомі з розвідданими.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За їхніми словами, США отримали інформацію про контакти між китайськими компаніями та іранськими представниками щодо постачання озброєння. Водночас наразі неясно, чи були такі поставки фактично здійснені, скільки зброї могли передати та чи схвалювала ці дії влада Китаю.

Американські чиновники вважають, що сама схема з використанням третіх країн може свідчити про спробу приховати участь Пекіна у підтримці Тегерана. За даними джерел, щонайменше одна з таких країн-посередників розташована в Африці.

Раніше американська розвідка вже отримувала дані про можливу передачу Ірану китайських переносних зенітно-ракетних комплексів. Таке озброєння здатне збивати літаки на малих висотах. Також, за інформацією США, Китай міг розглядати й інші поставки військової техніки.

На тлі цих повідомлень Вашингтон намагається тиснути на Пекін, щоб той обмежив підтримку Ірану. Американські посадовці наполягають, що постачання готового озброєння Тегерану є неприйнятним і має бути заблоковане китайською владою.

Водночас у США не виключають, що китайський уряд міг офіційно не санкціонувати такі домовленості. Однак, за словами посадовців, переговори між китайськими компаніями та Іраном навряд чи могли відбуватися без відома влади КНР.

Тема може стати одним із чутливих питань під час візиту Дональда Трампа до Пекіна. Президент США заявляв, що планує обговорити з Сі Цзіньпіном ситуацію на Близькому Сході. Раніше Трамп стверджував, що просив китайського лідера не допускати постачання зброї Ірану.

Китай уже надавав Ірану розвідувальну інформацію та доступ до супутникових даних, які дозволяли відстежувати позиції американських сил у регіоні. Також Пекін постачав Тегерану компоненти подвійного призначення, які можуть використовуватися для виробництва дронів, ракет та іншого озброєння.

На відміну від таких компонентів, передача готової зброї була б значно серйознішим кроком. Саме тому, як вважають американські чиновники, можливе використання транзитних схем через інші країни свідчить про бажання приховати реальний маршрут постачання.

Китай залишається одним із головних покупців іранської нафти, яка перебуває під санкціями. За оцінками, Пекін закуповує близько 80% іранського нафтового експорту. Це створює для Китаю додатковий інтерес у підтримці Тегерана, особливо на тлі нестабільності в районі Ормузької протоки, через яку проходять важливі енергетичні маршрути.

Раніше повідомлялося, що Пакистан таємно міг дозволяти Ірану розміщувати свої військові літаки на аеродромах країни для захисту від можливих американських авіаударів.

