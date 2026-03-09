Китай може готуватися до ядерної війни: у США зробили гучну заяву про секретні випробування

Китайська ракета / © Associated Press

У США зростає занепокоєння через можливі таємні ядерні випробування Китаю. Американські посадовці та розвідка припускають, що Пекін міг проводити випробування ядерної зброї дуже малої потужності, намагаючись приховати їх від міжнародного моніторингу.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Ще торік президент США Дональд Трамп доручив уряду розглянути можливість відновлення американських ядерних випробувань «на рівних умовах» із Китаєм та Росією. Це викликало дискусії, оскільки США не проводили ядерних випробувань із 1992 року.

Голова Комітету Сенату США з розвідки Том Коттон заявляв, що за оцінками ЦРУ Китай і Росія могли проводити випробування надкритичної ядерної зброї, що фактично підтверджує підозри Вашингтона.

Заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями Томас ДіНанно також заявляв, що Китай міг проводити випробування з потужністю у сотні тонн, намагаючись приховати їх за допомогою спеціальних технічних методів, які ускладнюють фіксацію вибухів сейсмічними станціями.

За словами американських чиновників, один із таких вибухів ймовірно стався 22 червня 2020 року поблизу китайського ядерного полігону Лоп-Нур. Міжнародна система моніторингу зафіксувала там два слабкі сейсмічні поштовхи з інтервалом у 12 секунд.

Втім, Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань зазначила, що ці події були надто слабкими, щоб однозначно визначити їх як ядерні вибухи.

Китай офіційно заперечує проведення будь-яких випробувань, однак досі не допустив міжнародних інспекторів на полігон Лоп-Нур для перевірки цих звинувачень.

Аналітики також наголошують, що Китай нині найшвидше нарощує ядерний потенціал у світі. Пекін активно будує нові шахти для міжконтинентальних балістичних ракет і розширює можливості ядерних сил, здатних уражати цілі від Японії до Австралії.

На думку американських експертів, така політика може свідчити, що Китай готує ядерний арсенал не лише для стримування, а й для потенційного ведення ядерної війни, що посилює занепокоєння США та їхніх союзників.

