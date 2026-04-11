Китай може передати Ірану ПЗРК: що стоїть за новими даними розвідки США

Китай може передати Ірану ПЗРК / © ТСН

Американська розвідка вважає, що Китай готується передати Ірану нові системи протиповітряної оборони вже найближчими тижнями. Йдеться про переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), які можуть суттєво вплинути на ситуацію в регіоні.

Про це повідомляють американські медіа з посиланням на джерела, обізнані з розвідувальними оцінками, передає CNN.

За їхніми даними, Іран може використати режим припинення вогню для поповнення запасів озброєння за допомогою іноземних партнерів. Зокрема, розвідка фіксує ознаки того, що Китай намагається переправляти вантажі через треті країни, щоб приховати їхнє походження.

Йдеться про ПЗРК — мобільні системи, які під час нещодавніх бойових дій становили серйозну загрозу для низьколітаючих літаків. У разі відновлення бойових дій вони можуть знову активно застосовуватися.

Водночас офіційний Пекін заперечує такі наміри. У посольстві Китаю заявили, що країна не постачала зброю жодній зі сторін конфлікту, а подібні повідомлення назвали безпідставними. Там також наголосили, що Китай виступає за деескалацію і сприяє завершенню конфлікту.

На цьому тлі ситуація виглядає суперечливою, адже раніше Китай заявляв про свою роль у досягненні припинення вогню між Іраном і США.

Додаткову увагу до теми привернули слова президента США Дональда Трампа, який повідомив, що один із американських винищувачів був збитий над Іраном переносною ракетою з тепловим наведенням. Іран, у свою чергу, заявляв про застосування «нової» системи ППО, однак без уточнень щодо її походження.

Аналітики вважають, що потенційна передача ПЗРК може означати новий рівень підтримки Ірану з боку Китаю. Раніше китайські компанії вже постачали Тегерану технології подвійного призначення, однак пряма передача озброєння стала б суттєвим кроком.

Водночас експерти зазначають, що Китай намагається балансувати: з одного боку — підтримувати Іран, важливого постачальника нафти, а з іншого — зберігати формальний нейтралітет і уникати прямого втягування у конфлікт.

Очікується, що питання взаємин між США, Китаєм та Іраном може стати однією з тем майбутніх переговорів між Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, у вівторок, 7 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. Втім, зауважив він, пауза в ударах буде можлива за умови виконання Тегераном конкретної вимоги — відкриття Ормузької протоки для нафтових танкерів.

Уже 8 квітня Іран оголосив, що вільний прохід нафтових танкерів Ормузькою протокою знову заборонено після масованих ударів Ізраїлю по Лівану. Іранська влада звинуватила США в порушенні угоди про припинення вогню.

У суботу, 11 квітня, віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Пакистану для переговорів з Іраном щодо припинення бойових дій.