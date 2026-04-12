Китай може таємно передати Ірану зброю: розвідка США б’є на сполох

Сполучені Штати отримали розвіддані про те, що Китай може готуватися до постачання Ірану сучасних систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в американській розвідці.

Йдеться, зокрема, про переносні зенітно-ракетні комплекси (MANPADS), які здатні становити серйозну загрозу для авіації. За даними джерел, поставки можуть бути здійснені найближчими тижнями та навіть проходити через треті країни, щоб приховати їхнє китайське походження.

У США побоюються, що Іран може використати період перемир’я для відновлення свого військового потенціалу за підтримки партнерів.

Водночас офіційний Пекін заперечує такі звинувачення. Представники Китаю заявили, що країна не постачає зброю жодній стороні конфлікту та закликали Вашингтон не робити безпідставних заяв.

Ця інформація з’явилася на тлі складних переговорів між США та Іраном, які тривають за посередництва міжнародних партнерів після кількох тижнів бойових дій.

У разі підтвердження таких поставок це може свідчити про поглиблення військової співпраці між Китаєм та Іраном і суттєво вплинути на баланс сил у регіоні.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Переговори в Ісламабаді відбулися на тлі різких заяв американського президента. Дональд Трамп напередодні заявив про повне знищення армії, флоту та повітряних сил Ірану. Він запевнив, що військове керівництво Тегерана ліквідоване, а Ормузька протока найближчим часом буде відкрита для глобального судноплавства.

Попри такі заяви Вашингтона, експерти зазначають, що Тегеран підходить до переговорів у максимально впевненому настрої. Аналітики підкреслюють, що фактор часу грає на користь Ірану, адже блокада протоки б’є по світових цінах на енергоносії. Водночас надмірно жорстка позиція може зіграти проти самого Ірану, економіка якого гостро потребує зняття санкцій після місяця виснажливих бойових дій та значних інфраструктурних руйнувань.