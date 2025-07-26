Китай та Росія / © Associated Press

Реклама

Китай публічно демонструє дружбу з Росією, однак за закритими дверима Пекін дедалі більше занепокоєний розвитком подій. Міністр закордонних справ КНР Ван І, спілкуючись із європейськими дипломатами, заявив, що Китай не може допустити поразки Росії, аби не дати США зосередити свою увагу на Китаї. Проте ця заява, на думку експертів, є дипломатичним маневром.

Про це пише The Hill.

Насправді Пекін остерігається не США, які перебувають за океаном, а саме Росії — найближчого союзника, що може стати загрозою. Існує щонайменше три сценарії, кожен з яких небезпечний для Китаю.

Реклама

У разі перемоги Росії на полі бою Кремль може почати діяти з новим імперським апетитом, зокрема щодо країн НАТО чи Казахстану. Це поставить Пекін у вкрай складне геополітичне становище. Успішна Росія може переглянути умови партнерства з Китаєм, вимагати більших преференцій або навіть посилити ревізіонізм щодо китайських територій, які коли-небудь перебували під контролем Російської імперії.

У разі поразки Росії не виключений внутрішній колапс: громадянська війна, розпад федерації, вихід етнічних республік. Хаос на північному кордоні Китаю, де мільйони біженців та неконтрольовані зони, стане для Пекіна викликом №1.

Третій варіант, який вигідний Китаю найбільше, — тривала війна без перемоги. Слабка, виснажена, залежна від Пекіна Росія буде змушена погоджуватись на всі умови китайського сюзерена. Саме така модель відповідає довгостроковим інтересам Китаю.

Отже, Китай, попри заяви про підтримку Москви, насправді зацікавлений у слабкості свого «друга». І те, що вигідно Пекіну — вигідно і Заходу. Це означає, що допомога Україні у стримуванні Путіна може мати глобальні наслідки, вигідні для всіх сторін, окрім Кремля.

Реклама

Нагадаємо, на засіданні Ради Безпеки ООН Сполучені Штати Америки звинуватили Китай у сприянні російській військовій агресії проти України. Тимчасова повірена у справах США в ООН Дороті Ші заявила, що Пекін має припинити допомогу Москві, зокрема постачання товарів подвійного призначення, які Росія активно використовує для атак на українську інфраструктуру.

Американська делегація наголосила, що, попри офіційні заяви китайської влади про суворий експортний контроль, на передовій регулярно фіксують дрони, зброю та інші компоненти з китайським маркуванням. Ці товари, за даними США, надходять через підставні компанії, часто маскуючись під промислове обладнання — наприклад, під виглядом холодильних установок. Таким чином Китай уникає санкцій і постачає критичні ресурси для російського оборонно-промислового комплексу.