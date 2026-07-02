Китай не поспішає зупиняти війну РФ проти України: політолог пояснив причину

Китай використовує війну РФ проти України у власних інтересах / © Associated Press

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Китай наразі не поспішає чинити тиск на Росію для припинення війни проти України, адже затяжний конфлікт працює на його геополітичні інтереси. Пекін одночасно послаблює і Росію, і країни Заходу, а в майбутньому може спробувати виступити головним посередником у врегулюванні війни.

Таку думку в ефірі Київ24 висловив політичний аналітик Володимир Горбач.

За його словами, офіційний Китай продовжує заявляти про необхідність дотримання Статуту ООН і принципу територіальної цілісності держав, однак водночас уникає прямого засудження російської агресії, називаючи війну «українською кризою».

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«Вони посилаються на дотримання Статуту ООН, який передбачає недоторканність кордонів. Але водночас російську агресію в Україні досі називають „українською кризою“. Це характерна особливість китайської риторики», — зазначив Горбач.

Експерт вважає, що нинішня війна є вигідною для Китаю, адже дозволяє ослаблювати одразу двох його стратегічних конкурентів.

«Китай є одним із бенефіціарів цієї війни. За її допомогою він послаблює своїх конкурентів — Російську Федерацію та колективний Захід, насамперед Сполучені Штати як головного стратегічного суперника», — сказав політолог.

На думку Горбача, Пекін не прагне допустити повного краху Росії, оскільки зацікавлений зберегти її як залежного від себе партнера.

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«Китай сидить у засідці й чекає слушного моменту, коли можна буде закріпити свій статус світового лідера. Якщо Росія опиниться на межі серйозної кризи, тоді Китай може виступити радикальним миротворцем, щоб не допустити її повного краху, але зберегти як молодшого партнера у власній сфері впливу», — пояснив він.

Політолог також скептично оцінив гуманітарні заяви китайської влади щодо війни.

«Риторика про страждання мирного населення — це звичайний політичний цинізм», — підсумував Горбач.

Тим часом у Росії на найвищому рівні схвалили таємний військовий вишкіл в КНР.

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Раніше у Кремлі зробили заяву про ядерні навчання і натякнули на загрозу.

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