Китай не вірить у газовий проєкт Кремля — розвідка

Газовий бізнес російського «Газпрому» залишається збитковим

Реклама

Російська влада майже два десятиліття домагається згоди Китаю на будівництво нового газопроводу, що міг би компенсувати російському «Газпрому» близько п’ятої частини втраченого експорту до Європи. Однак сторони досі обмежилися лише меморандумом про наміри, а контракту на постачання газу все ще немає.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

«Газовий бізнес „Газпрому“ залишається збитковим: втрати становили $11,6 млрд у 2024 році та ще $134 млн за перше півріччя 2025-го», — йдеться у повідомленні СЗР.

Реклама

Проблема фінансування

Загальна вартість будівництва газопроводу завдовжки 2,6 тис. км оцінюється у $25 млрд. Однак Пекін відмовився інвестувати в цей проєкт, тож «Газпром» буде змушений фінансувати його самостійно. Це значно посилить фінансовий тиск на компанію, яка вже перебуває в критичному стані.

Ще одним проблемним питанням залишається ціна на газ. Китай наполягає на рівні внутрішніх російських тарифів — 120–130 доларів США за тисячу кубів, тоді як Москва пропонує ціну в діапазоні $265–285 — аналогічно до ціни за газ, що постачається трубопроводом «Сила Сибіру-1».

Фінансовий стан «Газпрому»

Проєкт нового газопроводу також не зміг покращити фінансовий стан російської компанії. Після новини про підписання меморандуму акції «Газпрому» різко впали, а капіталізація знизилася на $1,24 млрд.

Грошові резерви компанії скорочуються третій рік поспіль: з $33 млрд на початку 2022-го до $6,7 млрд у червні 2025-го. Фактично, російська компанія субсидує китайських споживачів і продає їм газ за заниженими цінами, що робить газовий бізнес «Газпрому» збитковим.

Реклама

Нагадаємо, у Росії та на окупованих українських територіях загострюється дефіцит пального. Мешканці скаржаться на відсутність палива та кілометрові черги на заправках. Крім відсутності бензину, споживачі зазначають його низьку якість і захмарні ціни.