Китай обігнав Росію у стратегично важливому регіоні: подробиці

Китай значно розширює свій економічний та політичний вплив у Центральній Азії, поступово витісняючи Росію, яка традиційно вважалася домінуючою силою в регіоні. Про це свідчить досвід аналітика Ліама Холлігана, який відвідав Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Таджикистан, а також дослідив комерційні та інфраструктурні проєкти Пекіна.

Про це пише журналіст Ліам Халліган у виданні The Telegraph.

Центральна Азія — це п’ять пострадянських країн, багатих на природні ресурси та стратегічно важливих для транзиту товарів між Китаєм і Європою. Разом ці держави виробляють близько 4% світової нафти, 5% газу, значні обсяги міді, цинку, урану та сільськогосподарської продукції. Крім того, регіон містить важливі рідкоземельні елементи, необхідні для електроніки, відновлюваної енергетики та військових технологій.

З 2000 року китайська торгівля з Центральною Азією зросла у десятки разів, значно випередивши російські обсяги. Водночас Москва, відволікшись на український фронт і втрату військових баз США після виходу з Афганістану, не змогла утримати економічний контроль у регіоні. Китай активно будує залізниці, порти та логістичні коридори, забезпечуючи транспортування товарів до Європи та на глобальні ринки.

Особливу увагу Пекін приділяє так званому «Середньому коридору» — транспортному маршруту через Казахстан, Киргизстан та Узбекистан, далі через Каспійське море до Азербайджану та Туреччини. Китай інвестує в залізниці, порти Каспійського та Чорного морів і використовує фінансову та політичну силу, щоб забезпечити лояльність країн коридору.

Суперництво між Китаєм і Росією у Центральній Азії стає все більш очевидним. І хоча країни мають спільні інтереси на глобальній арені, в регіоні вони змагаються за комерційну перевагу. Китай контролює більшість інвестицій та комерційних потоків, тоді як Росія поступово втрачає економічне лідерство, зокрема через санкції Заходу та зростаючу залежність від Пекіна.

Експерти наголошують, що стратегічні інвестиції Китаю у Центральній Азії продиктовані не лише економічними міркуваннями, а й геополітичними: у разі конфлікту, наприклад навколо Тайваню, Китай зможе обійти морські блокади США та забезпечити безперервний експорт товарів через контрольовані наземні маршрути.

Наразі Центральна Азія стає новим полем конкуренції між Пекіном та Москвою, а Китай вже зараз демонструє, що може витіснити Росію з її історичного «під’ярка».

