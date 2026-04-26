Китай обурений через санкції проти його компаній за допомогу агресії РФ

Міністерство торгівлі Китаю заявило про «рішучий протест» у зв’язку з включенням китайських компаній до 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про перший випадок, коли обмеження Євросоюзу безпосередньо торкнулися китайських структур. Під санкції потрапили компанії, які в ЄС підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення та компонентів для військово-промислового комплексу.

У Пекіні наголосили, що таке рішення суперечить попереднім домовленостям між керівництвом Китаю та ЄС і підриває рівень довіри у відносинах сторін.

Міністерство торгівлі КНР закликало Євросоюз негайно виключити китайські компанії зі списку обмежень.

«Ми вживемо необхідних заходів для захисту законних інтересів китайських підприємств», — заявили у відомстві.

У Пекіні також поклали відповідальність за можливі наслідки на Європейський Союз.

Нагадаємо, 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії було ухвалено 22 квітня. Окрім китайських компаній, обмеження зачепили й структури з інших країн, які, за даними ЄС, постачають Росії критично важливі технології.

