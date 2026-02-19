Китай "переграє" США: як Пекін використовує політику Трампа на свою користь

США - Китай / © Associated Press

Китай розглядає жорстку торговельну політику Дональда Трампа не лише як загрозу, але й як шанс. У Пекіні вважають, що американські мита і економічний тиск можуть у перспективі зіграти на користь Китаю, якщо він зуміє перебудувати глобальні торговельні зв’язки.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Як показало розслідування, китайська влада використовує невизначеність, яку створює політика США, щоб активніше інтегрувати свою економіку у найбільші ринки світу. Йдеться передусім про Європейський Союз, країни Перської затоки та держави Азійсько-Тихоокеанського регіону. Для цього Китай прискорює переговори щодо приблизно двох десятків торговельних угод, над якими працювали роками.

Стратегія на довгу дистанцію

Аналіз матеріалів китайських державних експертів показує, що Пекін системно намагається переосмислити підхід США до світової торгівлі і знайти спосіб нейтралізувати політику стримування.

Китайські радники визнають: країні доведеться пережити болючі економічні зміни. Але вони переконані, що це виправдано, якщо у майбутньому Китай зможе зайняти центральне місце у новій системі глобальної торгівлі.

Один із китайських чиновників чітко заявив, що нинішня політика Вашингтона фактично допомагає Пекіну, адже США самі підривають довіру партнерів. У Китаї вважають, що не варто заважати супернику, коли він робить помилки.

Китай уже почав діяти

Останнім часом Пекін активізував дипломатичну та економічну діяльність. Наприклад, Китай пропонує вигідні торговельні умови країнам Африки, знижує мита для окремих партнерів і просуває цифрові рішення у сфері торгівлі.

Серед кроків:

розвиток митних систем на основі штучного інтелекту;

модернізація цифрової інфраструктури;

переговори з Європою, Великою Британією та країнами Перської затоки;

активізація участі у транстихоокеанських економічних угодах.

Мета — настільки глибоко інтегрувати Китай у світову економіку, щоб країни не могли легко розірвати зв’язки навіть під політичним тиском США.

Побоювання партнерів

Втім, не всі готові зближуватися з Пекіном. Багато держав побоюються, що дешеві китайські товари можуть витіснити їхню продукцію. Особливо це турбує країни Європи, які вже стикаються з великим торговельним дисбалансом.

Крім того, Китай має значний торговельний профіцит, що створює ризики для промисловості інших держав. Деякі європейські дипломати навіть називають китайські ініціативи пропагандою.

Боротьба за правила гри

Експерти вважають, що Китай прагне не лише укладати нові угоди, а й формувати правила глобальної економіки — від стандартів інтелектуальної власності до цифрової торгівлі.

Водночас у Пекіні розуміють, що це довгий процес. Політика США може змінитися після завершення президентського терміну Трампа, і Вашингтон знову може спробувати створити широку коаліцію для стримування Китаю.

Саме тому Китай намагається максимально використати нинішній період. У результаті торгове протистояння між США і Китаєм поступово переходить у нову фазу — боротьбу не лише за ринки, а й за глобальні правила економіки.