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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Китай переводить чиновників на "воєнні рейки" у відповідь на мита Трампа

У рамках запровадженого режиму надзвичайної готовності, працівникам міністерств закордонних справ і торгівлі наказали скасувати відпустки та бути на зв’язку цілодобово.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Китай переводить чиновників на "воєнні рейки"

Китай переводить чиновників на "воєнні рейки". / © Associated Press

Пекін перевів роботу цивільних урядовців у режим посиленої готовності та розгорнув дипломатичну кампанію у відповідь на нові митні обмеження з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомили чотири поінформовані джерела, передає Reuters.

За словами одного з них, провідну роль у формуванні реакції Китаю відіграли структури пропаганди Комуністичної партії. Зокрема, в офіційних соцмережах з’явилися відео з виступами Мао Цзедуна із заявами на кшталт “Ми ніколи не здамося”.

У рамках запровадженого режиму надзвичайної готовності, вперше згаданого Reuters, працівникам міністерств закордонних справ і торгівлі наказали скасувати відпустки та бути на зв’язку цілодобово. До роботи з американським напрямом також долучили фахівців, які вже мали досвід реагування на політику Трампа в його перший президентський термін.

Цей новий, жорсткіший підхід став переломним моментом: раніше Пекін намагався уникати ескалації торговельної війни. Кілька місяців поспіль китайська дипломатія шукала канали зв’язку з адміністрацією Трампа, щоб зберегти торгові відносини, які уряд Китаю в офіційній комунікації називав “взаємовигідними”.

Деякі аналітики навіть вважали можливим укладання масштабної угоди між США та КНР щодо торгівлі, TikTok і навіть Тайваню. Однак подальші події спростували ці очікування.

На основі розмов із понад десятком чиновників, дипломатів і експертів, знайомих із розвитком американо-китайських відносин, вдалося з’ясувати, як Пекін перейшов від пошуку домовленостей до активної відповіді: введення дзеркальних тарифів і демонстративна непокора.

Четверо джерел також повідомили, що китайські дипломати зверталися до урядів інших країн, які постраждали від нових мит Трампа, надсилаючи листи з проханнями про координацію зусиль. Серед адресатів були держави Європи, Південна Корея та Японія. Два джерела підтвердили, що контакти з давніми союзниками США вже налагоджено.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило:

“Китай поводиться як відповідальна велика держава. Ми виступаємо проти гегемонії не лише для захисту своїх законних інтересів, а й заради міжнародного порядку”. У заяві також підкреслено: “Цю торгову війну почали США. Якщо вони прагнуть врегулювання, мають припинити чинити тиск. Переговори можливі лише на основі рівності та взаємної поваги”.

Посольства Південної Кореї та Японії у Вашингтоні не надали коментарів щодо перемовин із Китаєм.

Після перших кроків у відповідь з боку Китаю Дональд Трамп прокоментував ситуацію, заявивши: “Китай вчинив неправильно, вони панікують — вони не можуть собі цього дозволити!” Він також висловив думку, що Пекін хоче домовитися, але не знає як.

Американські чиновники у свою чергу звинуватили Китай у тому, що той блокує переговори, маючи величезне позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, яке, на думку США, є наслідком багаторічних маніпуляцій і недоброчесної торговельної політики.

2 квітня Дональд Трамп шокував світ, оголосивши про запровадження масштабних мит, які, за його словами, мають зупинити країни на кшталт Китаю від “обдирання” США. У відповідь голова КНР Сі Цзіньпін відкинув стриману дипломатичну риторику й виступив із націоналістичним зверненням, у якому поставив під сумнів здатність американців витримати ті самі труднощі, що й китайці.

Згодом оголошені мита “Дня визволення” тимчасово призупинили для всіх країн, окрім Китаю, на 90 днів. Торгівля товарами між США та КНР наразі майже повністю призупинена, і Пекін розпочав більш жорстку політику щодо сфери послуг, попереджаючи своїх громадян про небезпеки подорожей до США та вводячи обмеження на імпорт американського кіноконтенту.

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