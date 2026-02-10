Китай підняв винищувачі біля Тайваню: США називають це "репетицією нападу"

Китайський винищувач / © Associated Press

Китайські військові літаки здійснили небезпечні маневри біля тайванських F-16 під час військових навчань “Місія справедливості”.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з інцидентами. США розглядають ці дії як підготовку до потенційного нападу на Тайвань.

За інформацією джерел, у грудні винищувач J-16 випустив відволікаючі ракети в бік тайванського F-16, який піднімався у повітря, коли китайський літак намагався перетнути медіанну лінію Тайванської протоки.

У другому випадку китайський J-16 летів дуже близько до F-16 “практично в положенні готовності до стрільби”, зазначає джерело.

Ще один інцидент стався на північному заході Тайваню: J-16 пролетів під китайським бомбардувальником H-6K, щоб приховати присутність винищувача від тайванських радарів.

Оцінка США

Адмірал Семюел Папаро, начальник Індо-Тихоокеанського командування армії США, прокоментував:

“Ці дії Китаю слід розглядати як репетицію нападу на Тайвань. Вони показують готовність військових сил до надзвичайно агресивних маневрів у випадку конфлікту”.

Позиція Китаю

Китайське посольство у США наразі не коментувало окремі інциденти, проте заявило:

“Східне командування Народно-визвольної армії Китаю провело успішні навчання, які були суворим покаранням для сепаратистських сил, що прагнуть незалежності Тайваню, та необхідним заходом для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності”.

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпін у новорічному зверненні, яке транслювали державні ЗМІ, поновив погрози проти Тайваню, який він вважає частиною своєї суверенної території.

Крім того, наприкінці минулого року Китай провів наймасштабніші за всю історію військові навчання Justice Mission 2025, задіявши рекордну кількість зон для бойових стрільб навколо Тайваню. Маневри фактично відрізали острів від зовнішнього світу, спричинивши скасування сотень авіарейсів та змусивши Тайбей привести армію у повну бойову готовність.

Пізніше, на початку 2026 року, китайський лідер Сі Цзиньпин, провів чистку серед вищого командування, фактично передав контроль над збройними силами в свої руки. Тепер лише його стратегія визначатиме курс Пекіна у відносинах із Тайванем.

Як зазначають аналіики, Сі Цзиньпин прагне завершити “модернізацію” армії до 2027 року, що експерти часто трактують як готовність до потенційного вторгнення на Тайвань.