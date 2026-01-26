Китай підтримує Росію в економіці та ВПК: українська розвідка розкрила суму інвестицій

Співпраця Китаю та РФ / © Associated Press

Понад 60 спільних проєктів загальною вартістю понад 100 млрд доларів реалізуються Китаєм та РФ. Вони охоплюють економіку, ВПК та інновації.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

За його словами, Пекін фактично став головним торговельним партнером Москви як в економічній, так і у військовій площині.

Як Китай допомагає Росії воювати в Україні

Луговський зазначив, що спільні ініціативи охоплюють широкий спектр галузей — від видобутку корисних копалин та розвитку транспортних коридорів до машинобудування, інноваційних розробок і підприємств військово-промислового комплексу.

РФ обходить санкції

Окремо він наголосив, що Китай допомагає Росії обходити санкційні обмеження, зокрема шляхом запровадження альтернативних механізмів міжнародних розрахунків замість SWIFT. Для цього використовуються криптовалюти, клірингові платформи, а також взаємне підключення банківських установ до російської системи СПФП і китайської CIPS.

За оцінками української розвідки, саме завдяки китайській підтримці російський ВПК здатний нарощувати виробництво артилерійських боєприпасів, мін, крилатих і балістичних ракет, а також ракет для систем протиповітряної оборони.

Компоненти китайського походження в озброєнні РФ — де найбільше

Росія активно вбудовує електронні компоненти китайського походження у свої зразки озброєння — зокрема в ракети Х-101, 3М-14 «Калібр», дрони-камікадзе типу «Герань», а також у бортові системи винищувачів Су-57 і ударних гелікоптерів Ка-52.

Луговський уточнив, що лише протягом 2025 року Росія закупила для потреб оборонної промисловості близько 40 тисяч найменувань електронної компонентної бази, виробленої більш ніж 80 компаніями, зареєстрованими в Китаї. Йдеться, зокрема, про мікросхеми, конденсатори та генератори, необхідні для серійного виробництва у сфері ракетобудування, авіації та радіоелектроніки.

Високотехнологічне обладнання КНР для обстрілу цивільних об’єктів

Також Китай залишається ключовим постачальником для Росії високотехнологічного обладнання, передусім верстатів із числовим програмним керуванням. 2025 року частка імпорту таких верстатів із КНР становила близько 35%.

За даними СЗРУ, Пекін забезпечує Москву супутниковими знімками високої та надвисокої роздільної здатності цивільних об’єктів в Україні, по яких згодом здійснюються ракетні та дронові удари.

Водночас у МЗС Китаю раніше заявляли, що не володіють інформацією про надання Росії супутникових розвідданих для ударів по Україні та наголошують на «нейтральній позиції» Пекіна щодо війни.

Зазначимо, що Пекін досі називає війну в Україні «кризою» і говорить про мир.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що КНР не має реального бажання доєднатися до мирного врегулювання війни. З його слів, Китай обирає торгівлю з РФ замість мирного треку.