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Китай підвищив мита на американські товари у відповідь на політику Трампа
Державна рада Китаю через свій комітет з митних тарифів оголосила про зміну ставок додаткових мит на товари, імпортовані зі США.
Комітет з митних тарифів Державної ради Китаю повідомив про зміну ставок на додаткові мита для імпортних товарів з США.
Про це повідомляється у заяві Міністерства фінансів КНР.
«На підставі Закону про митні збори КНР, Митного кодексу КНР, Закону про зовнішню торгівлю КНР та основних принципів міжнародного права і за схваленням Держради з 12:01 10 квітня 2025 року буде змінено ставки додаткових мит на товари походженням зі США. Ставка додаткових мит підвищується з 34% до 84%», — йдеться у повідомленні.
У китайському відомстві заявили, що 8 квітня США підвищили мита на китайські товари з 34% до 84%, що є частиною агресивної торговельної політики, яка порушує інтереси Китаю і завдає шкоди багатосторонній системі торгівлі, заснованій на міжнародних правилах.
Згідно з інформацією Bloomberg, Китай розширив список ненадійних організацій, додавши шість компаній, а також включив 12 американських фірм до списку експортного контролю. США вводять 104% мита на китайські товари, на що Китай обіцяє відреагувати активними контрзаходами.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Китай прокоментував останні масовані удари РФ по Україні.