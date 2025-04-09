Китай підвищив мита на американські товари у відповідь на політику Трампа

Китай підвищує мита на американські товари

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Комітет з митних тарифів Державної ради Китаю повідомив про зміну ставок на додаткові мита для імпортних товарів з США.

Про це повідомляється у заяві Міністерства фінансів КНР.

«На підставі Закону про митні збори КНР, Митного кодексу КНР, Закону про зовнішню торгівлю КНР та основних принципів міжнародного права і за схваленням Держради з 12:01 10 квітня 2025 року буде змінено ставки додаткових мит на товари походженням зі США. Ставка додаткових мит підвищується з 34% до 84%», — йдеться у повідомленні.

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У китайському відомстві заявили, що 8 квітня США підвищили мита на китайські товари з 34% до 84%, що є частиною агресивної торговельної політики, яка порушує інтереси Китаю і завдає шкоди багатосторонній системі торгівлі, заснованій на міжнародних правилах.

Згідно з інформацією Bloomberg, Китай розширив список ненадійних організацій, додавши шість компаній, а також включив 12 американських фірм до списку експортного контролю. США вводять 104% мита на китайські товари, на що Китай обіцяє відреагувати активними контрзаходами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Китай прокоментував останні масовані удари РФ по Україні.