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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Китай підвищив мита на американські товари у відповідь на політику Трампа

Державна рада Китаю через свій комітет з митних тарифів оголосила про зміну ставок додаткових мит на товари, імпортовані зі США.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Китай підвищує мита на американські товари

Китай підвищує мита на американські товари

Комітет з митних тарифів Державної ради Китаю повідомив про зміну ставок на додаткові мита для імпортних товарів з США.

Про це повідомляється у заяві Міністерства фінансів КНР.

«На підставі Закону про митні збори КНР, Митного кодексу КНР, Закону про зовнішню торгівлю КНР та основних принципів міжнародного права і за схваленням Держради з 12:01 10 квітня 2025 року буде змінено ставки додаткових мит на товари походженням зі США. Ставка додаткових мит підвищується з 34% до 84%», — йдеться у повідомленні.

У китайському відомстві заявили, що 8 квітня США підвищили мита на китайські товари з 34% до 84%, що є частиною агресивної торговельної політики, яка порушує інтереси Китаю і завдає шкоди багатосторонній системі торгівлі, заснованій на міжнародних правилах.

Згідно з інформацією Bloomberg, Китай розширив список ненадійних організацій, додавши шість компаній, а також включив 12 американських фірм до списку експортного контролю. США вводять 104% мита на китайські товари, на що Китай обіцяє відреагувати активними контрзаходами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Китай прокоментував останні масовані удари РФ по Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
277
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