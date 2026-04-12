Китай побудував стратегічний острів, доки весь світ спостерігав за Іраном

Китай збудував штучний острів біля В'єтнаму / © Associated Press

Реклама

Поки увага міжнародної спільноти була зосереджена на війні проти Ірану, Китай активізував свою присутність у Південно-Китайському морі.

Про це пише видання Forbes.

Використовуючи потужні земснаряди, Пекін у стислі терміни перетворив риф Antelope на повноцінний штучний острів, розташований за 400 кілометрів від узбережжя В’єтнаму.

Реклама

Китайська сторона діяла з максимальною швидкістю, щоб поставити світ перед фактом створення нового сухопуття.

В’єтнам висловив офіційний протест лише у березні 2026 року — через п’ять місяців після початку активних робіт з меліорації.

Аналітики називають дії КНР «юридичною війною», оскільки Пекін намагається легалізувати територіальні загарбання через власне специфічне тлумачення міжнародного морського права.

Супутникові моніторингові системи зафіксували на новоствореному об’єкті понад 50 капітальних споруд.

Реклама

Найбільше занепокоєння викликає злітна смуга довжиною близько 2700 метрів, яка дозволяє приймати військову авіацію та значно підсилює позиції КНР у разі ескалації конфлікту навколо Тайваню.

Офіційний Пекін традиційно відкидає звинувачення у мілітаризації регіону, подаючи будівництво як суто цивільний проєкт.

«Необхідне будівництво на нашій власній території спрямоване на покращення умов життя та праці на островах і розвиток місцевої економіки», — заявили в МЗС Китаю.

Однак експерти вказують на стратегічне розташування бази, яка перебуває всього за 300 кілометрів від великої бази підводних човнів КНР.

Реклама

