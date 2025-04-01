Китай почав військові навчання навколо Тайваню, заявивши про "суворе попередження"

Китайський авіаносець Shandong поблизу Тайваню / © Associated Press

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Китай 1 квітня розпочав навколо Тайваню масштабні військові навчання за участю армії, флоту та ракетних сил. Пекін назвав ці дії «суворим попередженням і стримуванням незалежності острова».

Про це повідомляє Reuters.

У заяві китайської армії вказано, що в межах навчань основна увага приділяється:

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патрулюванню бойової готовності на морі та в повітрі,

захопленню всебічного контролю,

завдаванню ударів по морських і наземних цілях,

встановленню контролю за блокуванням ключових районів і маршрутів.

Своєю чергою, Міністерство оборони Тайваню заявило, що за останні 24 години у водах навколо островазафіксувало 19 кораблів ВМС Китаю. У заяві відомства вказано, що Пекін продовжує посилювати свою військову діяльність навколо Тайваню та в Індо-Тихоокеанському регіоні, збільшуючи воєнні загрози не лише на регіональному, а й на глобальному рівні.

Зауважимо, що у Східному командуванні театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю також прямо обізвали президента Тайваню Лай Чінте «паразитом». Офіційні акаунти китайської армії у WeChat та Weibo опублікували низку зображень і відео, де Лай Чінте показаний як шкідник, що «отруює» Тайвань і «розмножує паразитів» по всьому острову.

Китайська карикатура на президента Тайваню Лай Чінте / © Китайська армія

На іншому відео під назвою Shell Лая Чінте зобразили як мультиплікаційного жука, якого тримають на паличках над охопленим вогнем Тайванем.

Китайська карикатура на президента Тайваню Лай Чінте / © Китайська армія

«Паразит отруює острів Тайвань. Паразит спустошує острів. Паразит прагне остаточного знищення», — вказано в анімаціях.

Зауважимо, Пекін не контролює Тайвань від 1949 року, але вважає його невідʼємною частиною своєї території.

Нагадаємо, за даними Bloomberg із посиланням на документи, Китай може вторгнутися до Тайваню і почати війну 2027 року. Саме на цей рік Комуністична партія КНР готує свою армію для окупації острова.