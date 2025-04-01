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Китай почав військові навчання навколо Тайваню, заявивши про "суворе попередження"
Військові кораблі та авіація Китаю оточили Тайвань: Пекін демонструє силу та попереджає про «наслідки незалежності».
Китай 1 квітня розпочав навколо Тайваню масштабні військові навчання за участю армії, флоту та ракетних сил. Пекін назвав ці дії «суворим попередженням і стримуванням незалежності острова».
Про це повідомляє Reuters.
У заяві китайської армії вказано, що в межах навчань основна увага приділяється:
патрулюванню бойової готовності на морі та в повітрі,
захопленню всебічного контролю,
завдаванню ударів по морських і наземних цілях,
встановленню контролю за блокуванням ключових районів і маршрутів.
Своєю чергою, Міністерство оборони Тайваню заявило, що за останні 24 години у водах навколо островазафіксувало 19 кораблів ВМС Китаю. У заяві відомства вказано, що Пекін продовжує посилювати свою військову діяльність навколо Тайваню та в Індо-Тихоокеанському регіоні, збільшуючи воєнні загрози не лише на регіональному, а й на глобальному рівні.
Зауважимо, що у Східному командуванні театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю також прямо обізвали президента Тайваню Лай Чінте «паразитом». Офіційні акаунти китайської армії у WeChat та Weibo опублікували низку зображень і відео, де Лай Чінте показаний як шкідник, що «отруює» Тайвань і «розмножує паразитів» по всьому острову.
На іншому відео під назвою Shell Лая Чінте зобразили як мультиплікаційного жука, якого тримають на паличках над охопленим вогнем Тайванем.
«Паразит отруює острів Тайвань. Паразит спустошує острів. Паразит прагне остаточного знищення», — вказано в анімаціях.
Зауважимо, Пекін не контролює Тайвань від 1949 року, але вважає його невідʼємною частиною своєї території.
Нагадаємо, за даними Bloomberg із посиланням на документи, Китай може вторгнутися до Тайваню і почати війну 2027 року. Саме на цей рік Комуністична партія КНР готує свою армію для окупації острова.