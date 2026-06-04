Китай попередив Німеччину через Тайвань і заявив про “червоні лінії”

Прапор Китаю / © Associated Press

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Китай застеріг Німеччину від кроків, які Пекін може розцінити як втручання у тайванське питання. У КНР наголосили, що очікують від Берліна дотримання принципу “єдиного Китаю”.

Про це заявили в китайській стороні, передає Anadolu Agency.

У Пекіні зазначили, що Німеччина має утриматися від використання теми Тайваню для втручання у внутрішні справи Китаю.

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“Ми сподіваємося, що німецька сторона дотримуватиметься принципу “єдиного Китаю” та утримається від використання тайванського питання для втручання у внутрішні справи Китаю”, — йдеться у заяві.

У Китаї також наголосили, що тайванське питання є для Пекіна однією з ключових “червоних ліній”.

“Перетин червоної лінії в тайванському питанні неминуче матиме свою ціну”, — попередили в КНР.

Ситуація навколо Тайваню: останні новини

Радники президента США Дональда Трампа прогнозують, що Китай може спробувати захопити Тайвань протягом наступних п’яти років. Такий крок лідера КНР Сі Цзіньпіна загрожує перекрити Штатам доступ до мікрочипів, необхідних для розвитку штучного інтелекту. Американська економіка наразі абсолютно не готова до подібних наслідків.

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Нагадаємо, під час закритих переговорів із Трампом у Пекіні 14 травня Сі заявив, що питання Тайваню є найважливішим у двосторонніх відносинах. Він суворо попередив: неправильний підхід до цієї теми загрожує стабільності, може призвести до зіткнень і навіть до військового конфлікту між США та КНР. Аналітики наголошують, що китайський лідер фактично недвозначно застеріг Вашингтон «не бавитися» з цим питанням.

Після візиту до Пекіна Трамп застеріг Тайвань від оголошення незалежності, зазначивши, що не хоче воювати за тисячі миль від дому, і закликав обидві сторони «охолодити ситуацію». Він підтвердив, що дискусія щодо острова була головним пріоритетом для Сі, але позиція Вашингтона залишається незмінною.

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